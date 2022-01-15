Виктория Нуланд подозревает Россию в хакерской атаке на Украину, но заявляет о важности диалога с Москвой

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что масштабная кибератака на сайты украинских министерств согласуется с тактикой, уже отработанной Россией. Она, однако, воздержалась от прямых обвинений.

Нуланд также сказала, что США открыты для диалога с Кремлем и что в Вашингтоне прорабатывают 18 различных сценариев введения санкций в зависимости от того, какие формы примет предполагаемое Белым домом российское вторжение в Украину.

В ночь на 14 января хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там обращение с угрозами. Украинские власти практически сразу заявили, что к кибератаке, скорее всего, причастна Россия. Москва пока не комментировала эти утверждения.

"Я могу просто сказать, что это входит в схему, опробованную Россией, как вы знаете, по всему миру", - сказала Нуланд в интервью Financial Times.

Нуланд не стала обвинять в атаке Россию, однако напомнила, что российские хакеры уже совершали такие взломы: "В прошлом российские спецслужбы делали подобное, чтобы дестабилизировать правительства, проверить свои собственные возможности, подорвать уверенность правительств, которыми они не довольны. Поэтому здесь возможно все".

Комментарии Нуланд были опубликованы в тот же день, когда Белый дом в очередной раз предупредил, что Россия может готовить военное наступление на Украину.

Представитель Пентагона Джон Кирби вслед за американскими СМИ рассказал о новом предполагаемом сценарии российской агрессии в отношении Украины. По данным Вашингтона, Москва подготовила группу диверсантов для проведения вооруженной провокации на востоке страны, чтобы создать таким образом предлог для вторжения. Посольство России в Вашингтоне назвало это вбросом и информационным давлением.

С конца октября американские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщают об увеличении концентрации российских войск у границы с Украиной. Позже к ним присоседились официальные лица. По данным американской стороны, к концу года на этом направлении было сосредоточено около 100 тысяч российских военных.

Москва заявляет, что не готовится к нападению и может распоряжаться войсками на своей территории по своем усмотрению.

Об этом же было объявлено на переговорах с США, НАТО и ОБСЕ, которые прошли на этой неделе и не привели к видимым результатам. Москва назвала встречу неудачной, что вызвало новые опасения о возможном вторжении.

США заявляют, что если Россия нападет на Украину, то столкнется с мощными ответными мерами Америки и ее союзников в Европе.

"Я не собираюсь анонсировать 18 различных сценариев, - заявила Нуланд в интервью Financial Times. - Я бы просто сказала, что наша решимость и переговоры, которые мы ведем с нашими союзниками, касаются очень быстрого причинения очень острой боли, если Россия сделает этот шаг в любой форме".

В то же время она добавила, что США надеются достичь деэскалации вокруг Украины через дипломатию и хотят продолжить диалог с Москвой. По ее словам, дверь для дипломатического разрешения ситуации остается открытой, и Вашингтон в настоящее время работает над письменным ответом на российские предложения.

"Мы хотим продолжать разговаривать, - сказала Нуланд. - Мы полагаем, что это должно решаться на основе взаимности. А именно - у них есть поводы для недовольства, но у нас тоже есть основания беспокоиться".

На этот момент США предложили России обсудить контроль над вооружениями и ограничения на военные учения в регионе, однако отклонили требования Москвы по выводу американских войск из некоторых стран и официальному отказу таким странам, как, например, Украина и Грузия, во вступлении в НАТО. "Мы верим, что можем достичь деэскалации и можем добиться прогресса в некоторых из этих вопросов путем дипломатии, - сказала Нуланд. - Мы надеемся и ожидаем, что с учетом тех идей, которые мы кладем на стол переговоров, Москва останется за этим столом, но решение остается за Путиным".

По словам замгоссекретаря, к этому моменту стороны лишь выслушали друг друга. "Мы еще не начинали такой разговор, который нам нужно было бы вести для того, чтобы попытаться достичь соглашений, особенно, если они хотят, чтобы эти соглашения носили обязывающий характер. Так что нам потребуется больше времени", - заключила она.

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