Теннисист Джокович повторно задержан в Австралии, его виза аннулирована

Новак Джокович на фоне скандала из-за отсутствия прививок от коронавируса снова задержан, его австралийская виза повторно аннулирована.

Сербский теннисист Новак Джокович на фоне скандала из-за отсутствия прививок от коронавируса SARS-CoV-2 снова задержан после повторного аннулирования его австралийской визы. Об этом адвокаты звезды мирового тенниса сообщили в субботу, 15 января.

Спортсмен доставлен в центр содержания мигрантов, расположенный в одном из отелей в Мельбурне.

В воскресенье, 16 января, в 09.30 по местному времени (10.30 мск) Джокович должен предстать перед федеральным судом, где решится, будет ли 34-летний теннисист выступать на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open). В случае запрета на выступление ему придется покинуть страну.

Спортсмен утверждает, что у него не было симптомов COVID-19

Джокович ранее рассказал, что 14 декабря 2021 года он присутствовал на баскетбольном матче, после которого у некоторых посетителей был выявлен возбудитель COVID-19. Двумя днями позднее спортсмен сдал экспресс-тест на коронавирус, показавший отрицательный результат, и ПЦР-тест. Этот анализ оказался положительным, однако Новак Джокович утверждал, что узнал результат лишь 17 декабря, после посещения мероприятия для теннисистов-юниоров в Белграде. Теннисист объяснил, что не испытывал недомогания, а симптомы заболевания отсутствовали.

При этом на следующий день после подтверждения положительного результата Джокович дал интервью французской спортивной газете L'Equipe и поучаствовал в фотосьемке для издания. В свое оправдание спортсмен заявил, что не хотел подводить журналиста. По словам первой ракетки мира, он соблюдал правила социального дистанцирования и был в защитной маске. Джокович признал, что допустил ошибку и должен был перенести интервью. Кроме того, теннисист прокомментировал ложные сведения в своем въездном формуляре, поданном австралийским властям. Спортсмен объяснил инцидент "ошибкой персонала" и указал, что его представители уже передали дополнительные сведения правительству Австралии.

Суд в Австралии отменил депортацию Джоковича

Власти Австралии в начале января аннулировали въездную визу Джоковича. Спортсмен не выполнил необходимые требования по антиковидным ограничениям, объяснил тогда глава Минздрава Австралии Грег Хант. Действия австралийских властей вызвали резкую критику в Сербии. Теннисист был помещен в отель на карантин, однако получил рарешение покинуть его для участия в слушаниях по апелляции в ответ на аннулирование визы. В ходе разбирательств суд распорядился освободить спортсмена из центра размещения лиц, которые должны быть депортированы из страны. Правительство Австралии объявило, что изучит возможность повторного отзыва визы Джоковича.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января. Его организаторы предупредили, что принять участие в соревнованиях смогут лишь полностью привитые от SARS-CoV-2 спортсмены, а также те, кто переболел и выздоровел в последние шесть месяцев. К турниру будут допущены и теннисисты с медицинскими показаниями против вакцинации. Джокович в преддверии поездки в Австралию утверждал, что попадает именно в эту категорию.

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