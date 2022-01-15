Американский сенатор Рубио представил новый проект санкций против РФ

Документ предполагает введение штрафных мер против России и лично Путина в случае нападения на Украину.

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио в пятницу, 14 января, предложил новый проект санкций против Москвы, в том числе лично президента России Владимира Путина в случае нападения РФ на Украину, говорится в сообщении, опубликованном на сайте сенатора.

Согласно проекту, американская разведка должна будет каждые 20 дней предоставлять Конгрессу отчет о том, не нарушила ли Россия территориальную целостность Украины. Если РФ вторгнется в Украину, президент США будет обязан в течение 10 дней ввести санкции против российских властей. В частности, блокировать "активы и въездные визы" Путину, а также премьер-министру РФ, министру обороны, российским олигархам и членам их семей.

Кроме того, Рубио предложил ввести санкции против межбанковской системы SWIFT, если та не прекратит оказывать услуги российским банкам и компаниям, подпадающим под штрафные меры. "Я призываю моих коллег из Сената к сотрудничеству, чтобы одобрить законопроект, пока не стало слишком поздно", - подчеркнул Марко Рубио. Ранее на своей странице в Twitter он написал: "Теперь почти наверняка Путин очень скоро попытается оккупировать по крайней мере некоторые части Украины".

Накануне Сенат отклонил проект санкций против РФ, предложенный другим сенатором-республиканцем, Тедом Крузом. В то же время предложение Рубио перекликается с проектом ограничительных мер, который внесла на рассмотрение 12 января группа сенаторов-демократов во главе с Робертом Менендесом. "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года" тоже подразумевает заморозку американских активов Путина и его ближайшего окружения. Аналогичные санкции предлагается ввести против командующих различными видами российских войск и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к "агрессии против Украины".

Белый дом обвинил РФ в подготовке предлога для вторжения

Администрация США обвинила Россию в подготовке предлога для возможного вторжения в Украину. "У нас есть информация, указывающая на то, что Россия уже подготовила группу агентов для проведения на востоке Украины операции под чужими знаменами", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Запад и Украина уже многие месяцы обвиняют Россию в стягивании десятков тысяч военнослужащих к украинской границе. Они подозревают Москву в подготовке к новому вторжению в Украину. Россия утверждает, что не имеет подобных намерений, и в свою очередь обвиняет НАТО в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

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