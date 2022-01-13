"Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации – стратегическому партнеру и союзнику по ОДКБ. Обсуждены вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран – членов ОДКБ с территории Республики Казахстан", – сообщается на сайте Кремля.
Во вторник, 11 января, президент Казахстана объявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ, отметив, что через два дня начнется вывод войск организации, который займет не более десяти дней.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!