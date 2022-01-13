США подготовили санкции против Путина и его окружения на случай вторжения РФ в Украину

Пакет жестких штрафных мер разработан на случай вторжения России в Украину. Подготовленный Сенатом США законопроект о санкциях уже получил одобрение в Белом доме, пишет DW.

Сенат США в среду, 12 января, обнародовал законопроект о жестких санкциях против России, которые впервые должны коснуться лично президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения. Масштабный пакет штрафных мер должен вступить в силу в случае вторжения российских войск в Украину.

Среди предложенных Сенатом мер, которые, согласно американским СМИ, уже получили одобрение в Белом доме, — запрет на въезд в США и заморозка американских активов Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу. Аналогичные санкции предлагается ввести против командующих различными видами российских войск и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к "агрессии против Украины".

В течение полугода Минфин США, Госдепартамент и разведка должны будут опубликовать детальный доклад об имуществе Владимира Путина, его родственников и приближенных бизнесменов. К ним также могут быть применены санкции.

Санкции против "Северного потока — 2"

Согласно предложенному Сенатом законопроекту, президент США в течение 30 дней после вторжения войск РФ в Украину будет обязан ввести санкции против как минимум трех крупнейших российских банков. Предлагается ввести санкции и против российского внешнего долга, а также германо-российского газопровода"Северный поток — 2" (СП-2).

В документе, в частности, рекомендуется "рассмотреть все доступные и адекватные меры", чтобы не допустить эксплуатации СП-2, который сенаторы называют "инструментом вредоносного влияния РФ". "Данный законопроект со всей ясностью демонстрирует, что Сенат США не будет сидеть сложа руки, когда Кремль угрожает вновь вторгнуться в Украину", — заявил председатель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес.

В рамках разработанных сенаторами штрафных мер Соединенным Штатам также предлагается увеличить военную помощь Украине. Страны Запада и Украина уже несколько месяцев сообщают, что Россия стягивает войска к границе с Украиной и обвиняют ее в подготовке к вторжению на украинскую территорию. Москва отрицает планы вторжения и со своей стороны обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

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