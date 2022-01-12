"На моем примере вы видите": cиплый Лукашенко хвастался, что в Беларуси справляются с ковидной пневмонией

Александр Лукашенко 11 января вручил премии "За духовное возрождение", специальные премии деятелям культуры и искусства и "Беларускi спартыўны Алiмп". Многие обратили внимание, что голос у него был очень хриплый, а некоторые слова давались с трудом из-за одышки.

Произнося свою речь, Лукашенко среди прочего отметил, что Беларусь научилась находить "эффективные ответы на любые вызовы".

— Подтверждение — то, как мы справляемся с ковидной пневмонией. Вот на моем примере вы видите сегодня, — заявил он, указав на себя и добавил: — Все, что нами сделано и делается, — исключительно для сохранения здоровья и жизни наших людей.

Имел ли в виду Лукашенко свое нынешнее состояние или то, что почти два года назад он уже болел коронавирусом — сказать сложно. В Беларуси о болезнях первого лица государства официально никогда не сообщалось. Разве что об этом рассказывал Лукашенко сам.

Так в июле 2020 года, выступая перед руководством и личным составом войсковой части 3214 внутренних войск МВД, Лукашенко извинился за свой сиплый голос и пояснил, что бессимптомно перенес коронавирус. Такое заключение, по его словам, сделали врачи накануне.

В декабре того же года Лукашенко сказал, что не будет прививаться от коронавируса.

"Я вакцинироваться, прививаться не буду — мое настроение личное. Личное — не как президента. Иммунитет выработан, значит, будет легче", — заявил он во время посещения городской детской инфекционной клинической больницы Минска.

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