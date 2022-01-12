В Брюсселе проходит первая с 2019 года встреча Совета НАТО - РФ

В первом за 2,5 года заседании Совета НАТО - Россия участвуют замглавы МИД и замминистра обороны РФ, а также заместитель госсекретаря США.

В Брюсселе началось первое с 2019 года заседание Совета НАТО - Россия. В переговорах в среду, 12 января, участвуют представители 30 стран Североатлантического альянса и генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Российскую делегацию возглавляет замминистра иностранных дел России Александр Грушко, в ней также присутствует замминистра обороны Александр Фомин. США представляет заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, от других стран НАТО в заседании участвуют их спецпредставители при альянсе или другие официальные лица.

Прорыв на переговорах маловероятен

Ожидается, что представители РФ на встрече будут настаивать на удовлетворении требований Москвы по предоставлению "гарантий безопасности", которые она выдвинула в конце декабря. В свою очередь страны НАТО намерены призвать российскую сторону к мерам по деэскалации конфликта с Украиной и отвода войск от регионов близ границы с этой страной.

Как отмечает агентство dpa, на Западе считают маловероятным достижение на встрече прорыва в урегулировании конфликта с Россией, поскольку большинство российских требований для НАТО неприемлемы. Вместе с тем сам факт заседания оценивается положительно, поскольку в последний раз встреча в подобном формате прошла в июле 2019 года. Корреспондент ТАСС сообщил, что заседание началось "в достаточно теплой обстановке".

Серия встреч стран Запада и РФ

Заседание Совета НАТО - Россия является одним из этапов "дипломатического марафона" по урегулированию конфликта с Москвой на этой неделе. 10 января состоялись переговоры Уэнди Шерман с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в Женеве. На 14 января намечены консультации в Вене на встрече Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

После встречи с Рябковым Шерман вновь отвергла требования РФ по гарантиям нерасширения НАТО. "Мы не позволим никому противоречить политике открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двухстороннего сотрудничества с суверенными государствами, которые хотят работать с США, и мы не будем принимать решений об Украине без Украины, о Европе без Европы или о НАТО без НАТО", - заявила она. После предварительной встречи днем ранее Шерман подчеркнула приверженность Вашингтона международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать союзы.

Власти РФ, стягивающей в последние месяцы войска и военную технику к границе с Украиной, категорически отрицают планы военной операции на украинской территории и в свою очередь обвиняют Запад в вооружении Украины и проведении учений возле российских границ. Они требуют юридически обязывающих гарантий безопасности, в частности, отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток и от приема Украины в состав альянса.

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