BioNTech и Pfizer начали выпуск вакцины от омикрон-варианта коронавируса

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский бизнес-партнер Pfizer начали производство вакцины против омикрон-варианта коронавируса для ее последующего коммерческого использования. Об этом сообщил сооснователь немецкой компании Угур Шахин (Ugur Sahin) во вторник, 11 января, на конференции по здравоохранению, организованной американским банком J.P. Morgan.

"Мы исходим из того, что будем готовы начать поставки продукции на рынок к марту — как только будут получены разрешения регулирующих органов", — заявил Шахин, добавив, что клинические испытания должны начаться в конце января.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пока не говорило, считает ли оно выпуск такой вакцины целесообразным.

Гендиректор Pfizer: Приступили к выпуску на свой страх и риск



Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла 10 января сообщил в эфире американского телеканала CNBC, что компания приступила к выпуску на свой страх и риск. Бурла признался, что пока не знает, понадобится ли препарат и как он будет использоваться. "Однако мы будем готовы", — указал он.

В Biontech и Pfizer предполагают, что в 2022 году их производственные мощности составят до четырех млрд доз вакцины по всему миру.

В 2021 году произвели около трех млрд доз



"Мы ожидаем, что спрос на нашу вакцину будет высоким и в 2022 году", — в свою очередь отметил Шахин. В настоящее время, по его словам, ситуация с пандемией остается неясной, поэтому невозможно предсказать, какой вариант вируса появится в будущем. Однако весьма вероятно, что вакцина от омикрон-мутации также усилит иммунный ответ против всех существующих вариантов, не исключил он.

В прошлом году компании BioNTech и Pfizer выпустили около трех млрд доз вакцины по всему миру. Их доля рынка на декабрь 2021 года оценивалась в 80% в Европе и в 74% в США. В 2022 финансовом году компания Biontech прогнозирует оборот только от вакцины от коронавируса на уровне до 17 млрд. евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!