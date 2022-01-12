Заражение ковидом: почему нельзя пустить "омикрон" на самотек

Вариант "омикрон" очень заразный, но само заболевание протекает легко. Тем не менее эксперты против того, чтобы просто позволить коронавирусу свободно распространяться. Риски слишком велики, пишет DW.

Тема выработки коллективного иммунитета путем повального заражения коронавирусом все чаще поднимается в дискуссиях о COVID-19, тем более что вариант "омикрон" вируса SARS-CoV-2 быстро распространился по планете. Но что именно при этом имеется в виду?

Можно сидеть сложа руки и ждать появления базового иммунитета?

Начнем с самого важного. "Заражение — ужасный термин, — отмечает Тобиас Курт (Tobias Kurth), директор Института общественного здравоохранения берлинской университетской больницы "Шарите" и профессор общественного здравоохранения и эпидемиологии. — На самом деле речь идет о базовом (популяционном) иммунитете".

Проще говоря, ключевой вопрос заключается в следующем: если сейчас все больше и больше людей заражаются коронавирусом, не можем ли мы просто надеяться на то, что в какой-то момент все переболеют ковидом и население станет невосприимчивым к нему? Так что, можно сидеть сложа руки и смотреть, что будет дальше?

Конечно, нет, говорит министр здравоохранения ФРГ, эпидемиолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). "Даже если "омикрон", вероятно, не так опасен, как "дельта"-вариант, все еще остается много людей, здоровью которых будет нанесен невосполнимый ущерб (в случае инфицирования "омикроном". — Ред.)", — указал министр в интервью телеканалу n-tv. Базовый иммунитет, который, по мнению профессора Курта, должен быть в центре внимания, возникает в популяции, когда иммунная система значительной части людей способна выстроить защиту от вируса — не только в результате перенесенного ранее заболевания, но и посредством прививок.

Цель: никаких новых серьезных волн заболеваний

"Важно, чтобы иммунная система была активирована либо в результате контакта с вирусом SARS-CoV-2, либо с помощью вакцины, — объясняет Курт. — Мы надеемся, в какой-то момент такой контакт получат достаточное количество людей, чтобы в итоге почти не было сложного протекания болезни и чтобы не слишком много людей заболевали одновременно". С ослаблением волн, которые неоднократно ставили системы здравоохранения на грань коллапса в ходе нынешней пандемии, SARS-CoV-2 стал бы, согласно данной логике, таким же эндемичным, как грипп.

Когда именно это могло бы произойти, сложно предсказать, потому что иммунный ответ организма в случае ковида нестабилен. Даже те, кто уже выздоровел, могут заразиться повторно. Бывает, что не помогает и вакцинация, особенно когда появляется новый вариант вируса. К счастью, даже в этих случаях иммунная система в определенной степени "запоминает" предыдущий контакт и затем обычно реагирует таким образом, что болезнь протекает легко.

Контакт иммунной системы с новым вариантом вируса можно представить так, как будто кто-то говорит на диалекте, уточняет Курт: "Если я говорю на классическом немецком языке, я могу привыкнуть и к баварскому диалекту, даже если не понимаю его на сто процентов".

Заражение опасно для непривитых — и для привитых тоже

Но для того, чтобы иммунная система среагировала на "диалект" и защитила нас от тяжелого течения ковида, она должна прежде соприкоснуться с коронавирусом или вакциной против него. Между тем в Германии, по данным Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut), около 15,5% взрослого населения (18 лет и старше) еще не получили первую прививку. А в некоторых федеральных землях этот показатель даже превышает 25%.

Такие лица подверглись бы высокому риску заражения, если бы вирусу просто дали возможность свободно распространяться. Если мы позволим многим людям заразиться вариантом "омикрон", то из-за ожидаемого невероятно большого числа инфицированных будет много случаев и серьезного протекания заболевания, предупреждает Курт.

Инфицирование также опасно для детей и подростков. Почти 40% детей в возрасте от 12 до 17 лет в Германии еще не вакцинированы. У них и даже у детей младшего возраста заболевание ковидом обычно протекает без тяжелых симптомов. Но эксперты предупреждают, что пока мало информации о долгосрочных последствиях данной болезни. Вот почему молодые люди также — насколько это возможно — должны защищать себя от коронавируса.

Профессор Курт подчеркивает, что и вакцинированным не следует расслабляться: "Даже привитые или переболевшие могут, хоть и редко, вновь заболеть еще тяжелее. Это как играть в русскую рулетку". И это одна из причин, по которой Курт отказывается делать ставку на достижение базового иммунитета с помощью свободного распространения коронавируса: "Риск слишком высок".

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