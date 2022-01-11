Президент Казахстана назначил новое правительство. Главы МВД, Минобороны и МИД сохранили свои посты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства. Документ опубликован на сайте президента.

В новый состав кабмина вошли семь новых министров. В частности, новым министром национальной экономики назначен Алибек Куантыров, который ранее занимал должность вице-министра в Миннцэкономики. Министр энергетики стал Болат Акчулаков, который был управляющем директором по управлению активами госфонда «Самрук-Казына».

Должности сохранили вице-премьеры Роман Скляр, Ералы Тугжанов, Мухтар Тлебурди, который также останется главой МИД. Кроме того, на прежних постах останутся глава Минобороны Мурат Бектанов, глава МВД Ерлан Тургумбаев и еще семь министров.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку на фоне массовых протестов из-за повышения цен на топливо. Токаев тогда заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане из-за повышения цен лежит на министерстве энергетики, а также на компаниях «Казмунайгаз» и «Казахгаз».

Протесты в стране начались 2 января. Вскоре они переросли в столкновения протестующих с силовиками. Министерство информации сообщало о 164 погибших во время акций, но затем удалило эту информацию. Власти также сообщали о гибели 17 силовиков.

Президент Казахстана на онлайн-саммите ОДКБ 10 января заявил, что в стране была совершена попытка государственного переворота.

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