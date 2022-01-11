По подозрению в шпионаже в пользу России в Латвии задержаны два человека

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии совместно со Службой военной разведки и безопасности задержали двух человек, подозреваемых в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой и предоставлении ей секретной информации, сообщили в СГБ страны.

Задержание подозреваемых лиц был произведено еще в 2021 году в рамках двух уголовных процессов, которые были начаты в прошлом году по статье "шпионаж". Полученная СГБ Латвии информация свидетельствует о том, что лица встречались с представителями российской военной разведки на территории РФ. Они имеют статус подозреваемых и арестованы.

30 декабря 2021 года СГБ передала материалы дела в Прокуратуру с требованием начать уголовное преследование. Полученная службой информация свидетельствует о том, что лицо использовало полученные в ходе профессиональной деятельности контакты с целью получить, обобщить, проанализировать и передавать российской военной разведке информацию о боевых возможностях, процедурах, планах и учениях Национальных вооруженных сил Латвии, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории страны. В результате процессуальных действий получен значительный объем доказательств, в том числе документы и носители информации.

По второму уголовному делу лицо также подозревается в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой, предоставлении информации, имеющей отношение к военным интересам России.

В интересах расследования СГБ Латвии дополнительной информации не предоставляет.

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