Глава МИД Германии настаивает на участии Европы в переговорах с РФ

Решения о безопасности в Европе не могут быть приняты без Европы, заявила Анналена Бербок. В ходе первого визита в Рим она подчеркнула единство европейцев в разрешении конфликта с РФ.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) подчеркнула сплоченность стран ЕС в вопросах урегулирования конфликта с Россией. "Важнейшим инструментом, имеющимся в распоряжении нас, европейцев, является наше единство", - заявила она в понедельник, 10 января, после переговоров с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в ходе первого визита в Рим на посту главы МИД Германии.

Бербок указала, что члены ЕС почти ежедневно сверяют свои позиции по важным вопросам, например, на консультациях министров иностранных дел. Перед вылетом в Рим Бербок назвала Италию союзницей, вместе с которой Германия может брать на себя ответственность в Европе, в частности, в экологических преобразованиях экономики, преодолении пандемии и создании европейской системы приема беженцев, гарантирующей гуманность и порядок на внешних границах ЕС.

Бербок призвала вернуться к "нормандскому формату"

В опубликованном в тот же день интервью итальянской газете La Stampa Бербок, комментируя проходящие в Женеве консультации США и РФ, заявила о необходимости включения в переговорный процесс Европы. "Ясно то, что решение о безопасности в Европе не будет принято без Европы. Единственный путь к выходу из кризиса ведет через диалог", - заявила она.

Поэтому она вместе с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом принимает усилия для возвращения к переговорам об урегулировании данного конфликта в "нормандском формате", добавила Бербок. Последняя встреча "нормандской четверки" на высшем уровне состоялась в 2019 году в Париже. Одновременно Бербок заявила о возможности "введения эффективных мер" на европейском уровне в случае использования Россией энергоресурсов в качестве оружия или ее агрессии в отношении Украины.

Переговоры Запада с Россией

В понедельник, 10 января, в Женеве проходят двусторонние переговоры представителей США и России Уэнди Шерман и Сергея Рябкова по проблемам стратегической стабильности. Накануне заместитель госсекретаря США и замминистра иностранных дел РФ провели предварительные консультации, которые продолжались два часа. По словам официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, в ходе встречи Шерман "подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои собственные союзы". При этом речь шла об Украине и ее стремлении вступить в НАТО.

Еще через два дня - впервые с конца 2019 года - состоится заседание Совета НАТО - Россия в Брюсселе, а на 14 января намечены консультации в Вене на встрече Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 9 января прошла предварительная часть переговоров с США по вопросам безопасности.

Власти РФ, стягивающей в последние месяцы войска и военную технику к границе с Украиной, категорически отрицают планы военной операции на украинской территории и в свою очередь обвиняют Запад в вооружении Украины и проведении учений возле российских границ. Они требуют юридически обязывающих гарантий безопасности, в частности, отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток и от приема Украины в состав альянса.

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