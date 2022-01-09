Предварительная часть переговоров РФ и США стартует 9 января

В Госдепартаменте сообщили, что заместитель госсекретаря США Венди Шерман пообщается с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым уже вечером 9 января.

Предварительная часть переговоров России и США по вопросам безопасности стартует уже 9 января. Об этом в субботу, 8 января, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.

"О том, готова ли Россия к серьезным и честным переговорам, мы не узнаем, пока не приступим к этим дискуссиям, которые начнутся завтра вечером", - отметил чиновник, добавив, что стороны, вероятно, проведут "предварительный разговор" вечером 9 января, прежде чем перейдут к "основной встрече" 10 января.

"Мы подходим к этим встречам, реалистично оценивая ситуацию, а не с оптимистичным настроем", - добавил источник, указав, что основная задача переговоров, чтобы стороны смогли изучить ситуацию, а не прийти к твердым обещаниям.

Венди Шерман встретится с Сергеем Рябковым

"Нисколько не удивлюсь, если российские СМИ начнут сообщать, возможно, еще во время переговоров, что США пошли на всевозможные уступки России. Это - преднамеренная попытка внести раскол среди союзников, отчасти путем манипуляции", - считают в американской администрации.

Как сообщил представитель Госдепартамента, заместитель госсекретаря США Венди Шерман вечером 9 января пообщается с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Шерман будет сопровождать начальник операций при Объединенном комитете начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Джеймс Мингас, Рябкова - заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин.

Перспективы размещения наступательных ракетных систем в Украине

Обсуждаться будут, в частности, перспективы размещения в Украине наступательных ракетных систем, а также будущее ряда ракетных систем в Европе в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Наконец, Вашингтон готов обсудить возможность взаимных ограничений на масштабы военных учений, проводимых Россией, а также США и НАТО, цитирует источник агентство AFP.

Переговоры США и РФ

Основная часть переговоров РФ и США по Украине и контролю над вооружениями пройдет в Женеве 10 января.

Заседание Совета НАТО - Россия (СНР) на уровне послов состоится 12 января, подтвердили 4 января в пресс-службе Североатлантического альянса.

На 13 января запланирована встреча в формате РФ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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