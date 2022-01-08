США: трое мужчин приговорены к пожизненному заключению за убийство афроамериканца

Суд в Джорджии приговорил троих мужчин к пожизненным срокам лишения свободы по делу об убийстве афроамериканца Арбери. Двое из них осуждены без шанса на досрочное освобождение.

Судья Тимоти Уолмсли в Брунсвике (штат Джорджия) приговорил Уильяма Брайана, Грегори Макмайкла и Трэвиса Макмайкла к пожизненным срокам лишения свободы по делу об убийстве молодого темнокожего афроамериканца Ахмода Арбери. Вердикт вынесен в пятницу, 7 января.

Преследовали афроамериканца на двух автомобилях

Трэвис Макмайкл, его отец Грегори и Уильям Брайан преследовали на двух машинах Арбери, который совершал пробежку в пригороде Брунсвика 23 февраля 2020 года. В ходе завязавшейся потасовки экс-полицейский Трэвис Макмайкл застрелил 25-летнего афроамериканца. Группа считала, что Арбери - грабитель. Брайан заснял смерть молодого человека на видео.

Дело получило широкую огласку

Дело получило огласку только через два с половиной месяца после его смерти, когда видеозапись погони, сделанная с помощью мобильного телефона, стала достоянием общественности. Кадры вызвали возмущение всей страны. Арбери - наряду с Джорджем Флойдом и Бреонной Тейлор - стали символами протестов Black Lives Matter против расизма в США.

Макмайклы приговорены к пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения. У их соседа - Брайана - есть шанс на досрочное освобождение, но только после 30 лет заключения. Все трое еще могут обжаловать приговоры.

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