Задержан экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов. Его подозревают в госизмене

Задержан бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов, сообщает пресс-служба КНБ. Его подозревают в госизмене. Президент страны уволил Масимова с поста председателя КНБ два дня назад после начала массовых беспорядков в Алматы.

Масимов и другие люди, чьи фамилии не разглашаются, подозреваются в государственной измене, говорится в заявлении на сайте КНБ. Из него следует, что еще два дня назад Масимов был помещен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 175 УК Казахстана (государственная измена, максимальное наказание - 15 лет лишения свободы с лишением гражданства или без такового).

Своего поста Масимов лишился в разгар протестов и последовавших за ними массовых беспорядков в Алматы. В ночь на 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении новым председателем КНБ Ермека Сагимбаева. До этого 55-летний Сагимбаев занимал должность начальника Службы государственной охраны Казахстана.

Человек Назарбаева

56-летний Масимов долгие годы входил в руководство страны при президенте Нурсултане Назарбаеве. Он дважды становился премьер-министром - сначала в 2007-2012 годы, а затем в 2014-2016 годах. В промежутке между премьерством он руководил администрацией президента Казахстана.

Комитет нацбезопасности Казахстана Масимов возглавил в сентябре 2016 года. Он генерал-лейтенант национальной безопасности. Издание "Vласть о главном" называет его одной из центральных политических фигур в истории современного Казахстана.

Накануне портал ORDA Kazakhstan написал о задержании первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша, который приходится племянником Назарбаеву, но вскоре дезавуировал свое сообщение. Издание заявило, что его источник ошибся. Вечером пресс-служба КНБ заявила, что информация о задержании Абиша "не соответствует действительности и носит провокационный характер".

О местонахождении самого Назарбаева не было неизвестно с конца декабря, когда он ездил в Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ. После протестов, начавшихся в Казахстане 2 января, сохранивший большое влияние в стране экс-президент не сделал ни одного заявления. Накануне пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко сообщила, что тот якобы провел телефонный разговор с Назарбаевым и обсудил ситуацию в Казахстане.

Утром в субботу пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что бывший президент находится в столице Казахстана.

"Не могло произойти в таких масштабах без участия спецслужб"

Отправив в отставку Масимова с поста главы КНБ, президент Токаев сам возглавил Совет безопасности Казахстана, которым до сих пор руководил бывший глава государства. Этот пост был закреплен за Назарбаевым пожизненно.

СМИ ранее обсуждали версии о том, что окружение Назарбаева могло быть заинтересовано в беспорядках, способных подорвать позиции Токаева, который занял пост президента в марте 2019 года.

"Захват аэропорта, нападения на здания, в том числе на военные объекты, грабежи - все это не могло произойти в таких масштабах без участия спецслужб, - говорила Би-би-си профессор факультета востоковедения Университета Лондона Бхавна Даве. - Я думаю, что кто-то намеренно внедрил своих агентов в ряды протестующих. Некоторые представители политических элит хотели бы дестабилизировать ситуацию, подорвать власть Токаева и укрепить свои позиции".

"Бандиты и террористы очень хорошо обучены, организованы, ими руководили из специального центра. Некоторые из них говорили на неказахских языках. На Алматы было не менее шести волн нападений террористов общей численностью 20 тысяч человек", - написал накануне в "Твиттере" Токаев.

Государственный телеканал "Хабар 24" в пятницу показал интервью с бывшим советником Назарбаева Ермухаметом Ертысбаевым. Он тоже заявил, что организаторы беспорядков хотели добиться отстранения Токаева от власти. Это было бы невозможно без "предателей в высших эшелонах власти, особенно в правоохранительных органах", сказал он, не называя при этом имен.

"Например, за 40 минут до нападения на аэропорт была дана команда полностью убрать оцепление и охрану", - сказал Ертысбаев. Кроме того, по его словам, заговор мог заключаться в том, что "в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря [боевиков]". "КНБ, который периодически обезвреживал ту или иную группу, о многочисленных тренировочных лагерях, созданных в горах, молчал", - утверждает Ертысбаев.

В сообщении Комитета нацбезопасности республики о задержании его бывшего руководителя не приводятся никакие подробности дела. В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит, заявили в КНБ.

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