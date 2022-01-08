Столтенберг обещал не дать России создать "второсортных" членов НАТО. Но приветствовал переговоры с Москвой

НАТО не пойдет на уступки в вопросе сохранения за каждым отдельно взятым государством права самостоятельно выбирать присодиняться ему к альянсу или нет. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК. В то же время Североатлантический альянс приветствует переговоры с Россией.

В пятницу, 7 января, прошла встреча министров иностранных дел стран НАТО под председательством Йена Столтенберга.

Все 30 стран, входящие в состав НАТО, едины в своей позиции против возможных военных действий России против Украины, заявили в пятницу в миссии США при Североатлантическом альянсе по окончании видеоконференции министров иностранных дел стран НАТО. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает Русская служба "Голоса Америки".

"Министры иностранных дел всех стран НАТО подтвердили свое единство в ответ на российскую агрессию против Украины на сегодняшнем внеочередном заседании", — говорится в сообщении миссии в твиттере.

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс не позволит России накладывать на него некие односторонние ограничения либо добиться того, чтобы какое-то из входящих в НАТО государств считалось "второсортным" и не подлежащим защите.

Столтенберг добавил, что было бы неприемлемо предоставлять России право вето на то, какие страны могут присоединиться к Североатлантическому альянсу.

"Мы не можем оказаться в ситуации, когда у нас есть второсортные члены НАТО, которых НАТО, как альянсу, не позволено защищать", — заявил Столтенберг.

НАТО хочет, чтобы Москва возобновила мирный процесс на востоке Украины, где около 15 000 человек были убиты в ходе многолетнего конфликта между украинскими правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами, сообщает Русская служба "Голоса Америки".

На совещании министров иностранных дел стран НАТО Столтенберг приветствовал предстоящие переговоры с Москвой после того, как в течение нескольких месяцев обе стороны обвиняли друг друга в угрозе миру и стабильности в Европе.

Страны НАТО готовы обсудить безопасность в Европе на следующей неделе с Россией, но не откажутся от своих принципов и ценностей, заявил в пятницу министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич после видеовстречи с коллегами из стран НАТО.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!