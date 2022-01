Полиция посчитала, что один из мужчин очень похож на Гаммино, а позже его личность была подтверждена, когда следователи наткнулись на его фотографию на странице ресторана под названием" La Cocina de Manu" ("Кухня Ману") в "Фейсбуке".

На снимке Гаммино одет как шеф-повар, узнать его помог шрам на левой стороне подбородка. В меню ресторана входило блюдо под названием "Cena Siciliana", что переводится как "Сицилийский ужин".

Gioacchino #Gammino ,Italian boss and fugitive for over 20 years ,arrested by #police using #GoogleMaps ,namely #Osint .the kingpin declared that he didn’t call his family in the last 10 years through cell. pic.twitter.com/GGLuB3mGYZ