Ущерб от пожаров в Колорадо — более полумиллиарда долларов

Лесные пожары в американском штате Колорадо нанесли ущерб в 513 миллионов долларов и разрушили около 1100 домов. Об этом представители властей пострадавшего округа Боулдер заявили в четверг, 6 января.

В результате самой страшной огненной катастрофы в истории штата пропавшими без вести считаются два человека. Пламя опустошило целые кварталы в пригородной зоне между столицей Колорадо городом Денвер и Боулдером, охватив площадь примерно в 24 кв. км. Причина возгорания, случившегося 30 декабря, пока не установлена, ведется расследование. Пожару предшествовала долгая и сильная засуха.

Снегопад остановил распространение огня



По данным полиции, из пригородов Денвера были эвакуированы не менее 33 тысяч человек. Пламя распространялось стремительно из-за сильного ветра, порывы которого достигали 160 км/ч. "Это была катастрофа на повышенной скорости. У многих семей было лишь несколько минут, чтобы посадить в машину детей, домашних животных и уехать", — заявил губернатор штата Джаред Полис.

Распространение пламени было остановлено снегопадом. Однако снежные завалы усложнили проведение спасательных работ и оценку ущерба.

Лесные пожары в США



По мнению экспертов, несмотря на то, что раньше зимние лесные пожары в этом регионе были довольно редки, теперь следует быть готовыми к повторению подобных явлений. По их словам, засушливые периоды будут повторяться, а виной тому может быть глобальное изменение климата.

В последние годы крупные лесные пожары нередко опустошают обширные территории в разных штатах Америки. Летом 2021 года на севере Калифорнии 187,5 тысячи гектаров были охвачены пламенем. Тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

Летом 2020 года на фоне мощных лесных пожаров в Калифорнии, ставших самыми крупными в истории штата, губернатор Гейвин Ньюсом обратился с просьбой о помощи к ряду других штатов США, а также Канаде и Австралии. Огонь опустошил рекордную площадь в 12 тысяч кв. км. Кроме того, сильные пожары полыхали в штатах Орегон и Вашингтон.

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