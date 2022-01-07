Суд в Киеве наложил арест на имущество Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене и содействии терроризму. Соответствующее решение было оглашено во время судебного заседания в четверг, 6 января. "Ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество удовлетворить", — говорится в определении суда, которое приводит агентство "Интерфакс-Украина".

Оглашая определение во время заседания, судья перечислила все имущество и активы пятого президента Украины, на которые накладывается арест. Это, в частности, принадлежащие Порошенко квартиры в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, а также акции нескольких частных компаний.

Защита Порошенко уже сообщила, что подаст апелляцию на решение суда, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Адвокат Игорь Головань назвал это дело политическим преследованием Порошенко.

Порошенко намерен вернуться в Украину



6 января Порошенко сообщил, что собирается вернуться в Киев 17 января, чтобы явиться в суд, а также провести встречу с генеральным прокурором.

Экс-президент покинул Украину 17 декабря после того, как ему попытались вручить повестку для вызова на допрос по делу о поставках угля. В возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность" утверждали, что политик "отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".

Дело расследуется по статьям о "финансировании терроризма", "государственной измене" и "создании террористической организации". Оно касается периода с конца 2014-го по начало 2015 года. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку топлива, превышает 200 млн гривен (около 6,7 млн евро). В Государственном бюро расследований (ГБР) называют сумму в 1,5 млрд гривен (32,5 млн евро).

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