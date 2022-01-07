В Казахстане ввели "критический" уровень террористической опасности

На территории Казахстана введен "критический красный" уровень террористической опасности. Об этом со ссылкой на агентство Tengrinews пишет портал РБК.

Позже информацию со ссылкой на Комитет национальной безопасности подтвердило агентство Казинформ. "Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции", — добавили в комитете.

По данным Tengrinews, в этой ситуации спецслужбам разрешается проводить личный досмотр и досмотр вещей, транспорта, а также временно ограничивать или запрещать его движение.

Кроме того, силовикам разрешено "беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения". Они могут получать доступ к переговорам или иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем. Предполагается также полная мобилизация и боевая готовность всех спецслужб.





Этой ночью возобновились столкновения в Алма-Ате, СМИ сообщали о продолжении контртеррористической операции в городе. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев сообщил, что со стороны "террористов" в Алма-Ате действовали снайперы со специальными винтовками, передает Sputnik Казахстан. По его словам, "террористы" несколько раз пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Были совершены нападения на телевышку "Коктобе" в Алма-Ате, однако их отбили пограничники, пояснил Абаев.

О том, что под Алма-Атой идут бои с террористическими бандами, президент Касым-Жомарт Токаев заявлял еще 5 января. По его словам, беспорядки устроили банды, прошедшие подготовку за рубежом. Президент подчеркнул, что именно группы террористов захватывают здания и объекты инфраструктуры, помещения с оружием, а также ведут бои с курсантами училищ.

В МВД сообщали, что за время спецоперация в Казахстане были ликвидированы 26 преступников, еще 18 "вооруженных террористов" ранены. Всего задержаны 3 тыс. человек.

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