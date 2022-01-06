В Могилеве белорусский политзаключенный покончил с собой

Приговоренный к двум годам ограничения свободы Дмитрий Дудойть спрыгнул с моста, возвращаясь в исправительное учреждение без сопровождения. Он был осужден за оскорбление силовика в соцсети.

В Беларуси покончил с собой 43-летний Дмитрий Дудойть, приговоренный к двум годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа ("химия"). Об этом в среду, 5 января, сообщает Telegram-канал правозащитного центра "Весна".

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Дудойть был внесен центром "Весна" в список осужденных по политическим уголовным делам.

Комментарий в соцсети о силовике из Ганцевичей

Как уточняет портал "Хартия-97", мужчина отбывал наказание с 29 декабря 2021 года в Могилеве и прыгнул с моста, когда возвращался из поликлиники без сопровождения. Он был осужден по ст. 369 УК Беларуси за "оскорбление представителя власти": Дудойть оставил комментарий в одной из соцсетей, в котором назвал начальника Ганцевичского РОВД Виталия Кулешова "скотиной лысой".

В 2020 году в Ганцевичах во время мирных акций протеста проходили жесткие задержания демонстрантов, которыми руководил Кулешов. В августе 2021 года Кулешов был снят с должности руководителя РОВД, а в октябре белорусские СМИ сообщали, что он пытался покончить с собой и был отправлен в психиатрическую клинику.

В смерти Дмитрия Усхопова подозревают вину милиции

Ранее белорусские правозащитники сообщили о гибели 28-летнего жителя города Речицa Гомельской области Дмитрия Усхопова, который был задержан сотрудниками милиции в ночь с 31 декабря на 1 января. Примерно через полтора часа после этого мужчину доставили в больницу, где он скончался. Предполагается, что в милиции Усхопов был избит.

Смерть оппозиционера Витольда Ашурка в колонии

В мае 2021 года сообщалось, что белорусский оппозиционер и политзаключенныйВитольд Ашурок, приговоренный к пяти годам лишения свободы, скончался в колонии от остановки сердца. Суд над ним проходил зимой 2020-2021-го в закрытом формате, что власти объяснили наличием "угрозы государственной безопасности". Приговор был вынесен в январе. Последние две недели от Ашурка не приходили письма.

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