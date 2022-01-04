По всей Германии прошли новые акции протеста против мер борьбы с ковидом

На улицы многих городов ФРГ вышли несколько десятков тысяч человек, протестующих против антипандемийных ограничений. До столкновений с полицией дошло в Магдебурге, Ростоке и Лихтенштайне.

Несколько десятков тысяч человек по всей Германии вечером в понедельник, 3 января, вышли на улицы в знак протеста против ограничительных мер властей, принятых для борьбы с пандемией коронивируса. Полиция вмешивалась в ситуацию в основном лишь тогда, когда участники акций пытались устроить шествия - в нарушение антипандемийных запретов, не соблюдали нормы дистанцирования или были без защитных масок, передает агентство epd. До столкновений с правоохранителями дошло в Магдебурге (федеральная земля Саксония - Анхальт), Ростоке (Мекленбург - Передняя Померания) и Лихтенштайне (Саксония).

В Магдебурге, по данным полиции, к протестам присоединились около 2500 человек. Некоторые митингующие пытались прорвать оцепление, поджигали пиротехнику, один из демонстрантов бросил бутылку в полицейских. Те применили дубинки. Девяти подозреваемым предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений, нарушении общественного порядка и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. Одного митингующего после нападения на полицейского в предварительном порядке задержали.

В Ростоке на улицы вышли до 4000 человек. В ряде случаев полиция применила дубинки. В числе митингующих, по данным правоохранителей, были замечены правые радикалы и агрессивно настроенные футбольные болельщики.

Около 14 полицейских получили ранения в Лихтенштайне



В Лихтенштайне до 200 человек пытались устроить шествие. Полиции удалось вычленить в отдельную группу до 60 человек, готовых применить насилие, их личности устанавливаются. Часть демонстрантов неоднократно пыталась прорвать оцепление, атаковала сотрудников полиции. Кроме того, участники акции распылили раздражающее вещество.

Один из митингующих пытался выхватить у служащего полиции табельное оружие, еще один полицейский сообщил, что получил травму в результате укуса нападавшего. Около 14 сотрудников полиции получили ранения. Полиция применила перцовый спрей, были выдвинуты обвинения в нападении на сотрудника правоохранительных органов и нанесении телесных повреждений.

Массовые акции прошли также в Тюрингии и Баварии.

Ужесточение запретов в ряде земель



Сразу в нескольких федеральных землях Германии 27 декабря 2021 года были ужесточены ограничения. Так, в Мекленбурге - Передней Померании были закрыты кинотеатры, театры, музеи, внутренние помещения зоопарков, бассейны и другие места отдыха. В Бранденбурге привитым от коронавируса и переболевшим COVID-19 разрешено в частном порядке встречаться группами в составе не более 10 человек как минимум до 11 января. Если в семье кто-либо не привит от коронавируса, продолжают действовать более серьезные ограничения: в гости можно пригласить только до двух человек из другого домохозяйства, не считая детей в возрасте до 14 лет. В Баден-Вюртемберге в сфере общественного питания введен комендантский час - с 22.30 до 05.00 следующего дня.



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