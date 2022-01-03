Tesla в шестой раз установила рекорд по поставкам электромобилей

Фирма Илона Маска поставила клиентам почти миллион автомобилей за год. Это число превзошло прогнозы экспертов.

Американский производитель электромобилей Tesla передал клиентам 936 172 машины в 2021 году, говорится в отчете компании, опубликованном в воскресенье, 2 января. Этот показатель растет шестой квартал подряд.

За 2021 год рост поставок электромобилей составил 87 процентов. Только в четвертом квартале покупателям было поставлено 308 600 машин, что превзошло прогнозы экспертов. "Отличная работа команды Tesla по всему миру!" - написал у себя в Twitter владелец компании Илон Маск.

Рост поставок стал возможным в том числе благодаря заводу Tesla в Шанхае, который обладает высокой производственной мощностью. Произведенные в Китае автомобили экспортируется в Европу и некоторые страны Азии.

Гигафабрика Tesla под Берлином еще не запущена

Единственный в Европе завод Tesla по выпуску электромобилей находится в Германии. Илон Маск говорил, что производство электромобилей на гигафабрике под Берлином стартует до конца 2021 года, но заводу так и не удалось получить окончательное разрешение. Планируется, что там будут выпускать 500 тысяч электромобилей в год.

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