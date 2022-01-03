Reuters: Россия нанесла авиаудар по провинции Идлиб

В Сирии российские самолеты осуществили бомбардировку провинции Идлиб, которую удерживает оппозиция. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свидетелей.

По информации Reuters, военные самолеты, летевшие на большой высоте, сбросили бомбы на несколько городов и водонапорную башню, обеспечивающую водой город Идлиб, в котором сейчас проживает около миллиона человек. На данный момент ни представители России, ни сирийская армия никак не прокомментировали сообщения об авиаударе. Информации о пострадавших пока нет.

Представитель администрации городской службы водоснабжения Идлиба сообщил, что оно было прервано в результате бомбардировок. По словам очевидцев, также пострадали животноводческие и птицеводческие фермы недалеко от пограничного перехода Баб-аль-Хава на границе с Турцией. "Россияне выбирают в качестве цели инфраструктурные и хозяйственные объекты. Это усугубляет страдания людей", — заявил представитель администрации Абу Хазем Идлиби.

Более 10 лет войны



По данным ООН, в результате гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году, погибли не менее 350 тысяч человек. Несмотря на активное участие в этой войне, Россия избегает принимать сирийских беженцев. В 2020 году такой статус в России был присвоен лишь двум сирийцам, еще около 400 граждан Сирии имели временное военное убежище. В то же время Германия приняла более 800 тысяч сирийских беженцев.



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