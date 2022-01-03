Житель Беларуси умер после задержания в новогоднюю ночь. Мать считает, что его "милиция убила"

27-летний житель белорусского города Речица Дмитрий Усхопов умер в ночь на 1 января, через несколько часов после задержания сотрудниками милиции. Об этом сообщила "Медуза" со ссылкой на издание ”Флагшток”.

Молодого человека задержали 31 декабря около 23:00 на остановке в Речице. Усхопов был в нетрезвом виде и, как рассказали его близкие со ссылкой на очевидцев, оказал милиционерам сопротивление. Его увезли в отделение. Примерно через два с половиной часа Усхопова доставили в больницу Речицы в состоянии комы. Врачи констатировали смерть.

Сестра Усхопова по имени Светлана сказала белорусской версии ”Медиазоны”, что родственники с трудом попали в морг. По ее словам, одежда умершего была мокрая, майка разорвана, на запястьях и коленях были заметны синяки, а над бровью — рана круглой формы. ”И вся полностью синяя спина выше пояса”, — заявила женщина.

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”Они его убили — милиция убила. Я вдова афганца, все пишите!.. А сына я от милиционера родила…”, — заявила ”Нашей ниве” мать Усхопова Елена Михайловна. Отец молодого человека Александр Леонидович добавил: ”В милиции нам сказали ”Умер”, а когда пришли забирать [тело] в морг, сказали ”А, это тот, которого убили?”

Следственный комитет Беларуси сообщил о проверке по факту смерти Усхопова. По версии ведомства, мужчину задержали с признаками сильного опьянения, он сопротивлялся, и к нему применили силу. При подъезде к больнице, где задержанный должен был пройти освидетельствование, ему стало плохо, спасти его не удалось. Причину смерти установит экспертиза. ”По предварительным выводам экспертов, смерть не носит травматического характера — на теле умершего не обнаружены повреждения внутренних органов, переломы костей”, — заявили в СК.

Медик: "Просто не все знают, что такое трупные пятна"

С редакцией Zerkalo.io связался медработник, знакомый с деталями этого случая (его данные есть в редакции). Он рассказал, что у погибшего случилась остановка сердца, медикам его передали в состоянии клинической смерти. Реанимация проводилась 30 минут, ему "вводили адреналин".

По словам медработника, на теле он не увидел следов побоев, а синие участки кожи — это трупные пятна, которые появились уже после смерти.

— Просто не все люди знают, что такое трупные пятна, именно они выглядят, как синяки. Да, когда сердце больше не бьётся, кровь под силой тяжести уходит вниз, так как он лежал на спине, она пропитывает ткани спины (поясницу, лопаточную область, ягодицы и так далее) — образуются трупные пятна.

По словам источника, после реанимации тело отправили на судебную экспертизу. Пока заключений о причинах смерти и результатов анализов на наличие алкоголя и наркотических веществ нет.

— Близкие говорили, что тело было облито водой, а одежда была разорвана, на погибшем была куртка.

— Да, потому что в морге моют тело перед вскрытием и выдачей. Это обычная процедура. Его привезли в одежде, разорвали майку для лучшего доступа к грудной клетке и шее (именно туда вводился адреналин). На видимых поверхностях ничего не было — обычная бледная кожа, — поясняет собеседник. — Обычно разрывают или разрезают вещи, чтобы был виден торс, чтобы не навредить и не сломать грудь. Куртка сверху [на нем] точно была.

Судмедэксперт: Телесные повреждения есть, но причину смерти можно выяснить только при полном исследовании

В интернете появились фотографии тела Дмитрия Усхопова, подлинность этих снимков подтвердил изданию "Белсат" друг погибшего.

Zerkalo.io показал снимки Надежде Гурманчук — судмедэксперту с более, чем десятилетним стажем — и попросил прокомментировать: есть ли на теле повреждения и можно ли говорить о причинах смерти?

Если коротко: на фотографиях видны телесные повреждения, но причину смерти можно выяснить только при полном судебно-медицинском исследовании.

Родные Дмитрия заявляли о травме головы: "либо один раз ударили в голову, или выстрелили из пневматики".

— Повреждения есть на голове в области левой надбровной дуги, — говорит эксперт. — По характеру указанного повреждения невозможно уточнить, это ссадина или рана. Но по виду повреждения можно сказать, что данное повреждение могло образоваться от действия тупого твердого предмета, имеющего ограниченную травмирующую поверхность.

— На спине располагаются трупные пятна (синева на задней поверхности тела), — поясняет специалист. — На это указывает разлитой характер и локализация этих участков синевы, просветления на выступающих частях туловища. Также в области крестца прослеживаются участки подсыхания кожных покровов, которые образуются из-за посмертного отслоения либо повреждения кожных покровов при соприкосновении трупа с поверхностью стола или увлажненной поверхностью. На спине достоверных признаков каких-либо повреждений не обнаружено.

Судмедэксперт считает, что по всем повреждениям на голове, руках и ногах можно сказать, что они образовались незадолго до наступления смерти. По ее словам, увиденное не противоречит информации о том, что Дмитрий погиб в ночь с 31 декабря на 1 января.

— По изображенным на фотографиях повреждениям достоверно установить причину смерти невозможно, — говорит Надежда. — Для установления причины смерти необходимо полное судебно-медицинское исследование, в том числе внутреннее и проведение дополнительных экспертиз при необходимости. На фотографиях видно, что труп уже был подвергнут судебно-медицинскому исследованию.

Друг: "Я уверен, что никаких наркотиков он не употреблял"

В провластных телеграм-каналах появилось видео с Усхоповым на входе в РОВД. Там видно, как мужчина на своих ногах в сопровождении милиционеров заходит в участок, препирается с ними, делает подсечку. По версии СК, задержание произошло в 23:10, а уже в 1:20 медики констатировали смерть. Других видео, на которых было бы видно, что происходило с задержанным далее, в месте, где его содержали, в машине по дороге на медосвидетельствование, — нет.

Также провластные телеграм-каналы распространили информацию о том, что в истории фигурировали наркотики. Друг погибшего Алексей утверждает, что психоактивные вещества тот не употреблял.

— Мы дружим с Димой 16 лет, вместе занимались футболом, да и вообще спортом. Он умел дружить. Он был мне как брат! И я уверен, что никаких наркотиков он не употреблял. Я созвонился с ним последний раз в 22:46, было слышно по голосу, что он выпивший, говорил, что стоит на остановке с нашим общим знакомым. Наутро я узнал о смерти, и так случилось, что родственников оповестили мы, друзья. Я видел его тело в морге, и это не передать словами. Избитый полностью человек, руки, ноги, спина — все в синяках, кровавая ссадина над левым виском. Я просто уверен, что имело место превышение полномочий, — сказал Алексей.

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