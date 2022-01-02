Сотни мигрантов все еще находятся в Беларуси у границы с Польшей

Белорусский Красный Крест сообщает о сотнях остающихся на польско-белорусской границе мигрантов, по-прежнему ожидающих возможности попасть в Польшу.

Около 600 человек находятся в настоящее время в пункте временного размещения мигрантов в логистическом зале в Брузгах и получают помощь. Многие из мужчин, женщин и детей надеются попасть в Польшу. Один выходец из Ирака, который долгое время провел на границе, наконец-то добрался до своей семьи, сообщило в субботу, 1 января, агентство dpa со ссылкой на сведения, поступившие из Белорусского Красного Креста в Минске.

Тысячи людей, прибывших из кризисных регионов, застряли в Беларуси у ее границ с несколькими странами Евросоюза. Уже несколько месяцев они пребывают здесь в надежде пересечь границу и попасть в ЕС.

Брюссель обвиняет в ситуации с мигрантами Лукашенко

Брюссель обвиняет белорусского правителя Лукашенко в преднамеренном перенаправлении потоков мигрантов из кризисных регионов в Минск, чтобы затем контрабандой ввозить их в ЕС с целью дестабилизации ситуации на Западе - в отместку за санкции, введенные против Беларуси Евросоюзом из-за фальсификаций на президентских выборах летом 2020 года.

В ответ на санкции Запада Минск ввел контрсанкции

В субботу, 1 января, в Беларуси также вступили в силу контрсанкции в ответ на санкции со стороны ЕС, США и других стран. С 1 января здесь запрещен импорт многих западных товаров. Эмбарго в основном затрагивает производителей продуктов питания из ЕС, в частности, компании, специализирующиеся на выпуске мясной и молочной продукции.

Минск назвал эту меру реакцией на "дискриминационную политику и недружественные действия, предпринятые в отношении нашей страны". Со своей стороны, Беларусь продолжает расширять свои экономические отношения с Россией.

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