Беседа Байдена и Путина: США призывают к дипломатии, Россия требует не разговоров, а результатов

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проговорили вечером в четверг около часа по телефону. Как сообщают и Белый дом, и Кремль, Байден вновь пригрозил Путину жесткими санкциями и усилением помощи Украине, если Россия совершит агрессию.

В январе США и Европа начнут обсуждать с Россией ее требования остановить расширение НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки после разговора объявила, что Джо Байден вновь призвал Россию к деэскалации конфликта с Украиной.

"Он разъяснил, что США, их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия вновь вторгнется в Украину", - говорится в кратком заявлении Псаки.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден выступил за разрешение конфликта путем переговоров, которые начнутся в январе по трем линиям: двусторонние переговоры США и России в Женеве, Совет НАТО-Россия и переговоры в рамках ОБСЕ, но подчеркнул, что прогресс на этих переговорах может быть достигнут только в случае деэскалации обстановки вокруг Украины.

Высокопоставленный представитель Белого дома, разговаривая с журналистам на условиях анонимности, добавил к пресс-релизу Псаки, что Байден говорил также об усилении восточного фланга НАТО и помощи Украине.

"Президент Байден обрисовал два пути, два варианта американского подхода, которые будут зависеть от действий России. Один - путь дипломатии. Второй - сдерживание (России), включая [..] серьезную экономическую цену и коррекцию расположения сил НАТО, а также дополнительную помощь Украине", - передает слова этого чиновника корреспондент Би-би-си в Белом доме.

Представитель Белого дома также сообщил, что перед этим разговором президент Байден совещался с лидерами разных стран Европы, а госсекретарь Энтони Блинкен созванивался с украинским руководством.

Что говорит Москва

Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков рассказал журналистам, что президент Байден вновь пригрозил Путину масштабными санкциями в случае вторжения в Украину.

"Он упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых многие говорят на Западе. Эта тема обсуждалась и в предыдущем разговоре 7 декабря. На это наш президент дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений", - цитирует Ушакова РИА Новости.

Кроме того, по словам Ушакова, Байден "четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения". Ни о каких подобных планах США ничего не было официально известно и до разговора президентов.

По словам Ушакова, Путин сказал Байдену, что переговоры "не должны перерасти в болтовню", и что Россия ждет от них конкретных результатов, причем быстро.

"Посмотрим, как пойдут переговоры - день-два, три раунда. Дальше будем делать выводы", - цитирует помощника Путина РИА Новости.

Беседа началась на пять минут позже запланированного, в 23:35 по московскому времени (20:35 по Лондону) и продолжалась 50 минут.

Чего добивается Кремль?

Это была уже вторая беседа Владимира Путина и Джо Байдена с начала декабря. С предложением о разговоре выступила российская сторона.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Фил О'Донахью, факт проведения уже второго разговора двух лидеров за последний месяц служит ярким свидетельством серьезности событий, касающихся Украины.

В начале месяца президенты уже разговаривали два часа в формате видеоконференции. Байден тогда предупредил Путина, что Запад примет "строгие экономические и другие меры", если Россия вторгнется на Украину. Путин в ответ потребовал гарантий того, что НАТО не будет расширяться дальше на восток.

17 декабря российский МИД разместил на своем сайте в открытом доступе проект соглашений с США и странами НАТО, в котором Москва прямо предлагает юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и присоединения к альянсу Украины, а также других стран, входивших в состав СССР.

Россия, как следует из проекта, ожидает от НАТО отказа от любой военной деятельности на территории государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от военного сотрудничества с ними, отказа от размещения ракет малой и средней дальности вблизи России и от ведения в остальных частях мира такой военной деятельности, которую Россия посчитала бы угрозой своей национальной безопасности.

Западные обозреватели подчеркивают, что заявления о необходимости предоставления Москве новых гарантий безопасности звучат в момент, когда на границах Украины продолжается концентрация российских войск. На это в Кремле неоднократно заявляли, что передвижения российских военных по собственной территории не должны никого беспокоить.

Будет ли "Ялта 2.0"?

Украина (как и власти стремящейся в НАТО Грузии) считает такие требования неприемлемыми.

На Западе назвали эти российские инициативы ультиматумом, а некоторые эксперты сравнили предстоящее их обсуждение с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой страны-победительницы во Второй мировой войне договорились о послевоенном переустройстве мира.

"Как становится ясно из проекта договора между США и Россией, Путин хочет воспроизвести Ялтинское соглашение 1945 года (в России даже говорят о "Ялте 2.0"), - написал один из самых известных американских специалистов по России, бывший посол в Москве, а ныне профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол в статье в газете Washington Post. - В этой новой версии соглашения США и Россия (на этот раз без Британии) поделили бы Европу на сферы влияния. Это совершенно неприемлемо".

Тем не менее, в Белом доме полагают, что такое обсуждение необходимо, даже если не по всем пунктам предлагаемого Кремлем договора удастся прийти к компромиссу.

"Этот диалог должен и, как мы ожидаем, будет происходить на основе взаимности, - сказал в среду высокопоставленный представитель администрации Байдена. - Есть пункты, по которым мы можем достичь значимого прогресса, и есть пункты, по которым мы расходимся. Такова природа дипломатии".

США уверяют, что не собираются решать судьбу Украины и других восточноевропейских стран за их спинами.

Однако, как написала в среду британская Observer, восточноевропейские политики ощущают слабость Соединенных Штатов, и их в особенности тревожат заявления Джо Байдена, что США готовы рассматривать "российские озабоченности по поводу НАТО", а также агрессивное требование "немедленных" уступок, которое Путин выдвинул на прошлой неделе.

Российско-американские переговоры пройдут в январе в Женеве. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что это случится сразу после новогодних каникул, официально дата пока не обнародована.

По информации Си-эн-эн, будущие переговоры - это встреча в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД 10 января, заседание Совета Россия - НАТО 12 января и многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ днем позже.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!