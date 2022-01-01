В Беларуси вступило в силу продуктовое эмбарго против "недружественных стран"

Минск в ответ на новые санкции против белорусских властей запретил с 1 января ввоз продуктов из стран Европейского Союза, США, Канады и ряда других государств.

С субботы, 1 января, в Беларуси вступил в силу запрет на ввоз ряда продовольственных товаров из западных стран, введенный белорусскими властями в качестве ответных мер на пятый пакет санкций Европейского Союза. Соответствующее постановление правительства было принято 7 декабря 2021 года и коснулось "широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия" против Минска.

Продукты из стран ЕС, США, Канады, Великобритании

Согласно постановлению, продовольственное эмбарго распространяется на ряд продуктов из стран Евросоюза, а также США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии. В перечне запрещенных товаров, в частности, свинина, мясо крупного рогатого скота и мясные продукты, ряд субпродуктов, молоко и молочная продукция за некоторыми исключениями, овощи за исключением предназначенных для посева, фрукты, орехи, животные жиры, кондитерские изделия и соли.

Запрет не коснется продуктов, ввозимых белорусами для личного потребления, а также предназначенных для детского питания и ряда других. Однако в Минске пригрозили "в случае дальнейших деструктивных действий" в отношении Беларуси расширить перечень товаров, запрещенных для ввоза.

По данным белорусского правительства, за 10 месяцев 2021 года из указанных стран Беларусь импортировала продовольствие на сумму более 530 млн долларов США (в пересчете - 466 млн евро), основная часть данного импорта отныне подпадает под запрет.

Пятый пакет санкций ЕС против Беларуси

Совет ЕС 2 декабря ввел пятый пакет санкций в отношении Беларуси в качестве штрафной меры в конфликте вокруг использования Минском мигрантов как инструмента давления на Брюссель. Под санкции Европейского Союза подпали еще 17 физических и 11 юридических лиц, в частности представители командования погранвойск Беларуси, сотрудники МИД и судебной системы, государственный авиаперевозчик "Белавиа", предприятия туристического сектора и гостиницы, а также ОАО "Гродно Азот", производственное объединение "Белоруснефть".

В тот же день США, Великобритания и Канада заявили, что поддержат штрафные меры Евросоюза против белорусского режима. В частности, американские санкции, согласно сообщению министерства финансов США, касаются белорусского суверенного долга, 20 физических и 12 юридических лиц, в том числе Дмитрия Лукашенко - среднего сына белорусского правителя. Кроме того, под санкции подпали "Белорусская калийная компания", "Трансавиаэкспорт", "Славкалий" и "Белтехэкспорт".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!