Канцлер ФРГ Шольц: В 2022 году нас вновь ждет борьба с коронавирусом

В новогоднем обращении глава правительства Германии подчеркивает важность вакцинации от коронавируса и благодарит сограждан за проявленную сплоченность.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в своем новогоднем обращении к согражданам, которое будет транслироваться по телевидению вечером 31 декабря, называет борьбу с пандемией COVID-19 одной из важнейших задач наступающего 2022 года. При этом он отмечает, что ближайшие недели пройдут под знаком борьбы с коронавирусом. Глава правительства ФРГ подчеркивает важность вакцинации и бустерных прививок и призывает серьезно отнестись к действующим в стране проивоэпидемическим ограничениям, призванным замедлить распространение инфекции.

На 7 января запланировано очередное совещание Шольца с премьер-министрами федеральных земель ФРГ, на котором будут обсуждаться новые меры по борьбе с пандемией.

Испытания 2021 года

Говоря о вызовах, с которыми германское общество столкнулось в уходящем году, Олаф Шольц в первую очередь вспоминает масштабное наводнение, от которого летом пострадали западные регионы страны. При этом он подчеркивает не только его разрушительные последствия, но и солидарность и готовность к взаимной выручке, которую проявили жители Германии во время ликвидации последствий природной катастрофы.

Другим серьезным вызовом для Германии остается не утихающая пандемия коронавируса.

О вызовах пандемии

Комментируя утверждения некоторых граждан Германии о том, что из-за пандемии общество оказалось расколотым, глава правительства страны заявляет: "Все абсолютно наоборот! Наша страна проявляет сплоченность".

"Конечно, в повседневной жизни у нас различные мнения и оценки. В первую очередь в том, что касается коронавируса... Однако сильное общество выдержит любые противоречия - если мы слышим друг друга. И если мы уважаем друг друга", - уверен Шольц.

О вакцинации от коронавируса

Канцлер напомнил, что с середины ноября в Германии было сделано более 30 млн прививок от коронавируса, и указал, что до конца января 2022 года планируется сделать еще 30 млн прививок, "чтобы быть во всеоружии в борьбе с "омикроном".

Говоря об опасениях, связанных с возможными побочными эффектами вакцин, Шольц отмечает, что на сегодня почти 4 млрд людей во всем мире привились от коронавируса без каких бы то ни было значительных побочных эффектов. "А бессчетное количество привитых людей стали родителями здоровых детей", - подчеркивает канцлер.

Шольц также выражает благодарность всем сотрудникам больниц, отделений по уходу за больными и немощными людьми, врачебных практик и центров вакцинации, а также полицейским и военнослужащим, которые вносят свой вклад в борьбу с пандемией. "Я благодарю вас за то, что вы делаете для нашей страны, для всех нас!" - говорится в тексте новогоднего обращения.

О защите климата и "зеленой" экономике

Важной темой выступления канцлера Германии стала борьба с изменением климата и переход к возобновляемым источникам энергии. Германия стремится менее чем за 25 лет добиться климатической нейтральности, и эти планы канцлер назвал "задачей гигантского масштаба". "Чтобы решить ее, мы инвестируем огромные средства. В новые электросети, станции для заправки электромобилей, ветрогенераторы энергии, в развитие железнодорожного транспорта и многое другое", - указывает Шольц, напоминая, что эти меры содействуют созданию новых рабочих мест.

В то же время он отмечает, что ни одна страна не может достигнуть в одиночку прогресса в построении лучшего мира. Именно для этого и необходимо международное сотрудничество. В январе 2022 года Германия станет страной-председателем "большой семерки" (G7) - группы из семи государств с самой развитой экономикой в мире. В этот период, по словам Шольца, правительство ФРГ собирается отвести теме защиты климата ключевую роль.

О конфликте вокруг Украины

Затронув тему конфликта вокруг Украины, глава правительства ФРГ подчеркивает: "Здесь перед нами возникают новые вызовы". "Неприкосновенность границ исключительно важна, и этот вопрос не подлежит обсуждению", - говорится в новогоднем обращении федерального канцлера Германии, которое выйдет в телеэфир вечером 31 декабря.

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