Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов

Закон, подписанный Путиным, разрешает внесудебную блокировку сайтов, которые по мнению властей РФ, оправдывают экстремизм.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает во внесудебном порядке блокировку сайтов, по мнению властей, оправдывающих экстремизм и распространяющих ложные сообщения о терактах. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили в пресс-службе российской Госдумы.

Под блокировку подпадут также информационные материалы организаций, деятельность которых запрещена в соответствии с законами "О противодействии экстремистской деятельности" или "О противодействии терроризму".

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Кроме того, мера распространится на сайты, торгующие поддельными документами. Речь, по словам экспертов, идет, в частности, о сертификатах о вакцинации и результатах ПЦР-тестов.

Достаточно обращения генпрокурора РФ

Для соответствующих шагов достаточно обращения генерального прокурора РФ или его заместителей. Осуществлять блокировку будет Роскомнадзор.

Как указали в Госдуме, закон также подразумевает создание единой государственной системы биометрии. "Положения, регулирующие порядок ее функционирования, будут утверждаться правительством РФ", - добавили в пресс-службе.

Закон вступил в силу в момент его опубликования 30 декабря. Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2020 года после акций против внесения поправок в конституцию.

"ОВД-Инфо": Не становитесь инструментом в руках цензоров

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" написал петицию, в которой обратился к IT-компаниям с просьбой "не становиться инструментом в руках цензоров".

Ранее, 25 декабря, Роскомнадзор заблокировал сайт "ОВД-Инфо". Решение о блокировке принял Луховицкий суд Московской области.

В конце сентября Минюст РФ внес "ОВД-Инфо" в реестр "незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента". Правозащитный медиапроект заявил, что "это акт политического давления, который произошел на фоне большой общественной кампании за отмену законодательства об "иноагентах", запущенной "ОВД-Инфо" и более чем 150 СМИ, общественными и благотворительными организациями".

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