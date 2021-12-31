Лесные пожары уничтожили сотни домов в американском штате Колорадо

Десятки тысяч жителей округа Боулдер были эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров. В округе объявлено чрезвычайное положение.

В американском штате Колорадо мощные лесные пожары, распространявшиеся благодаря сильному ветру, уничтожили сотни домов и стали причиной эвакуации десятков тысяч жителей двух городов в окрестностях Денвера. Как заявил на пресс-конференции в четверг, 30 декабря, шериф округа Боулдер Джо Пелл, причиной пожаров стали искры от линии электропередач и трансформаторов, поваленных сильным ветром на высохшую траву.

Службы спасения округа Боулдер сообщают в соцсети Twitter, что сначала было отдано распоряжение об эвакуации города Супериор, население которого составляет около 13 тысяч человек. Затем была произведена эвакуация города Луисвилл с населением более 18 тысячи человек.

Очевидцы активно выкладывают в соцсети видеозаписи полыхающих домов и задымленных дорог.

Стремительное распространение пламени

По словам шерифа Пелла, за несколько часов пламя распространилось на площади примерно 650 га и уничтожило 500 домов. "С таким пожаром нельзя бороться никак", - сказал он. По словам шерифа, сотрудники служб спасения "просто старались опережать пламя и убирать людей с его пути".

Пелл объявил в округе Боулдер режим чрезвычайного положения, что дало возможность задействовать в борьбе с пожарами Национальную гвардию.

В свою очередь, губернатор штата Колорадо Джаред Полис заявил, что пламя за секунды охватывало участки, сопоставимые по площади с футбольными полями.

Сообщается, что в результате пожаров пострадали и были госпитализированы как минимум шесть человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!