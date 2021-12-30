В Казахстане окончательно отменили смертную казнь

С 2004 года в Казахстане действовал мораторий на смертную казнь. В качестве альтернативы этой мере наказания выступали приговоры о пожизненном заключении.

В Казахстане окончательно отменили смертную казнь. Это зафиксировано в законе "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни", подписанный в среду, 29 декабря, президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым.

В начале 2021 года Казахстан ратифицировал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Этот документ был принят в декабре 1989 года на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Казахстан присоединился к нему с оговоркой о том, что смертная казнь допускается в военное время.

В октябре 2021 года нижняя палата парламента Казахстана (мажилис) одобрила законопроект об изменениях в Уголовный кодекс страны по вопросам смертной казни. Эти поправки предполагали сохранение смертной казни как меры наказания только в статьях, касающихся особо тяжких преступлений военного характера.

Альтернатива смертной казни

В декабре 2021 года мажилис одобрил законопроект, подразумевающий полную отмену смертной казни. Позже эту инициативу поддержал также Сенат.

С 1 января 2004 года в Казахстане действовал мораторий на смертную казнь. При этом судьям не запрещалось выносить соответствующие приговоры, однако их исполнение было приостановлено. В качестве альтернативы смертной казни в Казахстане с 2004 года служит мера наказания по пожизненному лишению свободы.

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