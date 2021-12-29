Весь день накануне прошел под знаком поиска компромисса и национального примирения, инициированного нынешним президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Она приняла у себя лидера основанной Саакашвили крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия, а сам экс-президент вместо участия в судебном процессе встретился в Горийском госпитале со своим преемником, четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Сотрудники учреждения препятствий не чинили.

Что сообщает пенитенциарная служба

Статьи по теме:
Что будет с Саакашвили? В Грузии ищут компромисс  (5)
Саакашвили объявил о прекращении лечения в знак протеста  (1)


Как сообщает корреспондент DW, ситуация вокруг Михаила Саакашвили резко обострилась за полчаса до полуночи в понедельник, 27 декабря. Адвокаты и личный врач сделали заявление о том, что не могут к нему попасть, и даже не знают где находится политик. К военному госпиталю в Гори отправились несколько съемочных групп оппозиционных телеканалов, которые вели оттуда прямые включения.

Утром 28 декабря Специальная пенитенциарная служба Грузии распространила сообщение "в связи с большим общественным интересом", в котором говорится, что 27 декабря этого года, после завершения лечения осужденного, медперсоналом было принято решение о выписке Михаила Саакашвили из Горийского военного госпиталя.

Далее ведомство указывает, что Саакашвили не подчинился законным требованиям пенитенциарной службы о переводе его в изолятор №12 города Рустави и "по причине беспокойства он испытывал колебания давления". В результате было все же принято решение "временно отложить законную меру перевода".

Версия произошедшего от Саакашвили


Саакашвили, в свою очередь, через адвоката Нику Гварамия озвучил свою версию произошедшего. В полшестого утра к нему в палату явились несколько сотрудников в черной форме и уведомили, что его переводят из военного госпиталя, но не сказали куда. Экс-президент почувствовал себя плохо и затребовал измерить ему давление — оказалось, что оно выросло до отметки 200/110. Саакашвили считает, что пережил гипертонический криз.

Тем не менее сотрудники учреждения попытались его вывести силой, и тогда Саакашвили оказал сопротивление и потерял сознание. Когда он очнулся, увидел рядом с собой только врача, который сообщил, что выписывать его из Горийского госпиталя пока не будут.

Дело Саакашвили


Михаил Саакашвили находится в военном госпитале города Гори с 19 ноября, где проходит курс лечения и реабилитации после 50-дневной голодовки, проведенной в тюрьме Рустави в знак протеста против его задержания.

Экс-президент Грузии вернулся из Украины на родину 1 октября накануне местных выборов, чтобы мобилизовать своих сторонников. Однако практически сразу же он был задержан, так как был заочно приговорен к шести годам лишения свободы за злоупотребление властью.

Кроме того, экс-президент Грузии обвиняется на родине еще по трем уголовным делам. Его соратники считают, что политик снова может начать голодовку в знак протеста против своего перевода в тюрьму до окончания курса реабилитации.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!