Зеленский утвердил санкции против медиахолдинга Тараса Козака

Активы медиахолдинга "Новини" будут блокированы, телекоммуникационные услуги прекращены. Тарас Козак находится в розыске, его обвиняют в госизмене вместе с Виктором Медведчуком.

В Украине вступили в действие санкции против медиахолдинга "Новини", принадлежащего находящемуся в розыске медиамагнату Тарасу Козаку. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций во вторник, 28 декабря.

К этому медиахолдингу относятся телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые были отключены от вещания 2 февраля 2021 года также в соответствии с решением СНБО о применении санкций против них. Тарас Козак - депутат Верховной рады, член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", соратник Виктора Медведчука. Оба в Украине подозреваются в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в аннексированном Россией Крыму.

Кроме того, под санкции попали медиакомпании "Тайм Медіа" (телеканал "Перший незалежний") и "Телепростір" (телеканал UKRLIVE), также связанные с медиаресурсами Козака. Считается, что фактически эти СМИ принадлежат Виктору Медведчуку.

Срок действия санкций - пять лет

Вступившие в действие сроком на пять лет санкции включают в себя, среди прочего, блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет вывода капиталов за границы Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг.

Ранее, в мае, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Тараса Козака в розыск. По данным правоохранительных органов Украины, он находится в России. Виктор Медведчук содержится в Украине под домашним арестом. Среди прочего, украинское следствие считает, что Медведчук в 2020 году передал находившемуся в России Козаку сведения о расположении секретного подразделения ВС Украины.

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