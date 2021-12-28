Верховный суд России ликвидировал историко-просветительское общество "Мемориал"

Верховный суд России принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал".

"Суд постановил ликвидировать Международную общественную организацию "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и ее структурные организации", - огласила решение судья Алла Назарова.

"Мемориал" будет обжаловать решение суда о его ликвидации, намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, заявил председатель правления организации Ян Рачинский.

Во вторник суд перешел к прениям сторон - финальной стадии процесса, после которой судья и вынес решение. Представитель генпрокуратуры вновь заявил, что международный "Мемориал" искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства".

"Почему вместо гордости за страну, освободившую мир от фашизма, нам предлагают каяться за свое, как оказалось, беспросветное прошлое? Потому что за это кто-то платит, - продолжал прокурор. - Организация, претендующая на звание совести нации, почему-то не хочет в каждой своей публикации напоминать, кем они проплачены".

Юрист "Мемориала" Григорий Вайпан возразил на это, что единственное основание для ликвидации "Мемориала", согласно иску - это нарушение законодательства об иноагентах. А именно - не везде проставленная маркировка. То есть попытки прокуроров поспорить об истории и образе СССР вообще к делу отношения не имеют, заключил юрист.

Адвокат Мария Эйсмонт снова оспаривала претензии прокуратуры. В их иске сказано, что "Мемориал" нарушил право на доступ к информации тем, что не указал свое иноагентство. "Международный Мемориал, который десятилетиями борется за открытие архивов, оказывается, нарушает право на доступ к информации", - возмущалась она.

"В иске написано, что ликвидация "Мемориала" направлена на защиту прав других лиц, - поддержал коллегу адвокат Генри Резник. - Мне интересно, какие лица вставали перед глазами генпрокурора? Уж точно не лица тех, кто каждый год выходит на Лубянскую площадь и зачитывает имена безвинно репрессированных", - говорил адвокат, напоминая о ежегодной акции "Возвращение имен", которую проводит "Мемориал".

Он процитировал известную фразу, которую приписывают Анне Ахматовой: "Когда открылись двери Гулага, она сказала: сейчас страна поделится на две половины - тех, кого сажали, и кто сажал. У меня складывается ощущение, что в этом зале смотрят друг на друга представители этих двух половин".

В суде присутствовали дипломаты 15 стран и Евросоюза, множество журналистов. Сторонники "Мемориала" пришли поддержать его к зданию суда.

Накануне, в понедельник, 27 декабря Петрозаводский городской суд приговорил Юрия Дмитриева, главу карельского отделения правозащитного центра "Мемориал", к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении части оружия (по этим статьям Дмитриева ранее оправдали).

В чем генпрокуратура обвиняла "Мемориал"

В ноябре стало известно, что прокуратура подала иски о ликвидации двух структур "Мемориала". Один - о ликвидации международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" - генпрокуратура подала в Верховный суд.

Второе заявление - о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", который является членом международного "Мемориала", но имеет отдельное юрлицо. Этот иск прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд (там процесс продолжится 29 декабря).

Поводом для обращения в суд, как утверждалось в иске генпрокуратуры, стали неоднократные грубые нарушениями "Мемориалом" российских законов.

В иске к международному "Мемориалу" перечислялись нарушения при маркировке сообщений в соцсетях по закону об иноагентах, всего - 20 административных нарушений (в основном тоже за 2019 год), общая сумма штрафов за них составляет 4,5 млн рублей.

Генпрокуратура заявляла, что отсутствие маркировки в материалах международного "Мемориала" грубо нарушает российские законы и права граждан. Сама организация отмечает, что моментально исправляла выявленные нарушения, а процент непромаркированных материалов был ничтожно мал.

Кроме того, в иске генпрокуратуры утверждалось, что международный "Мемориал" отсутствием маркировки своих публикаций нарушал Европейскую конвенцию по правам человека и конвенции ООН - в частности, статью 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Как считает защита, эти международные документы писались для того, чтобы их соблюдали государства. А значит, общественная организация - или отдельный человек - никак не могут их нарушить.

Так кто же нарушает?

В Европейском суде по правам человека уже много лет ожидает рассмотрения иск "Мемориала" о том, что сам российский закон об иностранных агентах нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.

Ответчиком в этом споре от имени России выступает как раз генпрокуратура, которой Владимир Путин весной этого года передал функцию представлять Россию в международных судах (раньше этим занимался минюст).

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 12 ноября заявила, что "Российская Федерация не отреагировала на неоднократные призывы Совета Европы отменить закон об иностранных агентах", а ликвидация международного "Мемориала" нанесет "разрушительный удар по гражданскому обществу".

Правозащитный центр "Мемориал" был признан властями России иноагентом в 2014 году, а международный "Мемориал" - в 2016-м.

Сотрудники этих организаций неоднократно преследовались в России, и "Мемориал" заявлял о том, что уголовные дела против его членов носят неправовой и политический характер.

Первым председателем был Андрей Сахаров

"Мемориал" был создан в 1987 году единомышленниками, которые хотели увековечить память жертв политических репрессий советской эпохи.

Члены движения занимались сбором подписей для создания памятника и мемориального комплекса жертвам репрессий, проводили уличные демонстрации, выставки и научные семинары по теме государственного террора.

Первым председателем совета "Мемориала" стал академик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.

"Мемориал" издает книги об истории репрессий, пытается добиться постоянного доступа к архивам. Например, организация судится с генпрокуратурой по поводу имен прокуроров, которые в сталинские времена входили в состав "троек" и выносили смертные приговоры. Прокуратура категорически отказывается предоставлять такие данные.

Параллельно с работой над сбором информации о репрессированных "Мемориал" стал заниматься правозащитной деятельностью, в числе прочего - пересчетом и поддержкой политических заключенных в России.

В 2001 году "Мемориал" запустил интернет-СМИ "Кавказский узел" (внесен в России в реестр СМИ-иностранных агентов), который стал одним из главных независимых ресурсов о политических и социальных проблемах Кавказа.

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