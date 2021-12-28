Россиянина Дудникова в Беларуси приговорили к 11 годам колонии. Он озвучивал протестные ролики

Белорусская прокуратура добилась 11-летнего срока лишения свободы в колонии усиленного режима для 21-летнего гражданина России Егора Дудникова. С ноября 2020 года до своего задержания в мае 2021-го Дудников озвучивал ролики для оппозиционного телеграм-канала. Его признали виновным по двум статьям уголовного кодекса Беларуси: разжигание вражды и призывы к действиям против национальной безопасности.

Заседания по делу Дудникова в Минском городском суде проходили в закрытом режиме, поскольку обвинение касалось угроз национальной безопасности. По словам источника Би-би-си, подсудимый вину признал лишь частично.

О том, что гособвинение попросило для Дудникова 11 лет лишения свободы, стало известно 23 декабря, через три дня после начала судебного процесса. "Егор в шоке", — рассказывал тогда источник Би-би-си.

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После того, как приговор вступит в силу, Дудникова могут экстрадировать для отбывания наказания в Россию. Его также может помиловать Александр Лукашенко.

Мать Егора считает, что это слишком жестокое наказание для человека, который озвучивал ролики. "Я понимаю, что мой ребенок оступился и, возможно, что-то сделал не так, но просто хотелось бы, чтобы наказание было соизмеримо с тем, что он сделал. У нас [в Саратове] сосед убил свою жену — ему дали 12 лет за убийство и хранение огнестрельного оружия", — сказала Би-би-си Юлия Дудникова.

"Мы будем добиваться его помилования или экстрадиции в Российскую Федерацию", — подтвердил Русской службе Би-би-си адвокат Антон Гашинский.

Гашинский считает, что дело Дудникова станет пробным камнем перед рассмотрением более резонансного дела — россиянки Софьи Сапеги. Ее обвиняют по той же 130-й статье, что и Дудникова, и еще по пяти менее тяжелым статьям УК Беларуси. При этом дело Сапеги, как думает Гашинский, скорее всего будут рассматривать публично.

Сапега — подруга одного из авторов основного оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. В мае этого года белорусские власти арестовали Протасевича и Сапегу, посадив в Минске самолет авиакомпании Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс.

"55 сообщений побудительного характера"



Егор Дудников по профессии повар. Он учился в Саратове, после чего перебрался в Минск к девушке и подрабатывал, озвучивая мультики, анимэ, компьютерные игры, рекламные ролики, а также протестный контент белорусской оппозиции.

Его публиковали в телеграм-канале "Отряды гражданской самообороны Беларуси" намного позже волны активных протестов 2020 года. Первые протестные ролики с голосом Дудникова датированы в материалах дела 19 января 2021 года — тогда силовики уже вели активное преследование тех, кто участвовал в акциях или их организации.

"В роликах и сообщениях были призывы выходить на улицу и на прямой физический контакт с сотрудниками правоохранительных органов", — рассказывал сам Егор в письме, которое он передал журналистам через своего адвоката Антона Гашинского.

Сначала Дудникова обвиняли по части 1 статьи 342 УК Беларуси ("Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок"). Ему грозило до трех лет лишения свободы.

Но в ноябре ему предъявили новое обвинение по двум другим статьям — части 3 статьи 130 УК РБ ("Разжигание социальной вражды группой лиц") и части 3 статьи 361 УК РБ ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет").

В обвинительном заключении говорится, что Дудников озвучил и разместил в телеграм-канале не менее 55 голосовых сообщений "побудительного характера".

"Синяки и расколотый зуб"



Дудникова задержали в Минске в начале мая. После ареста он находился в СИЗО КГБ, где, по словам самого Егора, у него выбивали признательные показания.

В письме из СИЗО он рассказывал, что при задержании его били ногами и руками. "Последствиями задержания стали синяки и расколотый зуб", — писал он. После обыска, по словам Егора, ему надели на голову мешок и сказали, что "поедут закапывать". Только через несколько недель после его помещения в СИЗО к Дудникову удалось попасть адвокату — тогда его посетили стоматолог и психолог.

Сначала Дудников, по его словам, не признавал вину, но после угроз и обещаний, что его депортируют в Россию, дал признательные показания на камеру и написал явку с повинной.

Позже, писал Егор, в изолятор приезжали сотрудники белорусского государственного телеканала ОНТ и просили его произнести на камеру две фразы: "Я, Дудников Егор, известный как Злойбэт [имя в Telegram]. Вы лохи, балаболы, я разочарован в вас и я сотрудничаю со следствием".

Одно свидание за 8 месяцев



До суда у матери Дудникова была надежда на то, что ему дадут минимальный срок.

За 8 месяцев, в течение которых Дудников находился в СИЗО, ему разрешили одно свидание, рассказала Би-би-си его мать. Встретились они только в ноябре. "Нам дали часочек пообщаться. Час — это так мало, когда ребенка полгода не видел и не слышал. Он сказал, что его чуть не сломали в мае, когда задержали, но сейчас он держится", — говорит она. И вспоминает слова сына: "Я пройду достойно, я выдержу, я не сломлюсь".

По словам Юлии Дудниковой, Егор, находясь в СИЗО, строил "грандиозные планы": хотел сделать сайт для фрилансеров, которые так же, как и он, занимаются озвучкой, изучать языки. "Пишет какие-то записки, рисует, много читает. Пока этим держится, этим живет, руки не опускает, — говорит мать. — Какой бы итог ни был, мы всегда с ним. На его стороне — молодость. Сколько бы ему не дали, он выйдет молодым. Другое дело, что это лучшие годы".

У Дудниковой большие надежды на экстрадицию ее сына в Россию после приговора. "Придется этого добиваться, вряд ли удастся сразу", — полагает Юлия.

Заниматься вопросом экстрадиции будет адвокат Гашинский. Он защищал Дудникова после его ареста, но был лишен в Беларуси статуса адвоката, после чего получил этот статус в России. Теперь c ним — уже как с российским адвокатом — заключено соглашение на работу по экстрадиции Дудникова, а также Софьи Сапеги.

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