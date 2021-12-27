В Беларуси опубликован текст поправок к конституции

Нововведения позволяют президентам Беларуси по истечении полномочий избежать ответственности за действия на этой должности и запрещают избираться главой государства более чем на два срока по пять лет.

В Беларуси в понедельник, 27 декабря, обнародован проект поправок к конституции страны. Среди прочего они предполагают, что человека, покинувшего должность президента, нельзя привлечь "к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий". Всебелорусское народное собрание вправе сместить президента с должности "в случае систематического или грубого нарушения Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления".

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Кроме того, изменения запрещают избираться на пост главы государства более чем на два пятилетних срока. А лица, решением суда отправленные в места лишения свободы, не имеют права избирать и быть избранными, следует из документа.

О патриотизме, браке и военной агрессии

Ряд нововведений касается истории страны. Так, государство должно обеспечивать "сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны", а "проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа являются долгом каждого гражданина".

В предлагаемых поправках брак охарактеризован как "союз женщины и мужчины". Кроме того, Беларусь "исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств", отмечается в документе.

Минск планирует референдум на февраль 2022 года

О необходимости подготовить новую конституцию действующий правитель Александр Лукашенко заявил в феврале на VI Всебелорусском народном собрании, через полгода после начала массовых протестов. В июле созданная конституционная комиссия представила проект документа, который политик, правящий республикой с 1994 года, вернул на доработку, но не уточнил, что именно его не устроило. Обновленный проект представили Лукашенко в начале ноября. Официальный Минск планирует провести референдум по новой конституции в феврале 2022 года.

Лукашенко был вновь объявлен президентом после выборов в августе

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, по итогам которых ЦИК, возглавляемый Лидией Ермошиной, объявил о победе Александра Лукашенко с результатом более 80 процентов. В день голосования в стране начались массовые протесты, растянувшиеся на несколько месяцев. Выступления граждан, убежденных в фальсификации результатов выборов, жестко пресекали бойцы ОМОНа и других силовых структур.

Впоследствии протестующие изменили формат акций на локальный. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были арестованы либо оказались за границей. По статьям, связанным с протестами, осуждены сотни граждан. К лету 2021 года режим Лукашенко ликвидировал практически все независимые СМИ в республике.

Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Великобритания ввели в отношении Минска несколько пакетов санкций.

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