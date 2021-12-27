Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года

Возможная стратегия действий на выборах 2024 года обсуждалась на семинаре в Подмосковье с участием сотрудников кремлевской администрации. В качестве главной задачи было названо обеспечение легитимности.

В Кремле началась подготовка к президентским выборам 2024 года. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает агентство РБК со ссылкой на несколько информированных источников. По их сведениям, речь идет о возможной кампании действующего президента Владимира Путина. "Обсуждается кампания с определенным кандидатом. Иных вариантов нет", - подчеркнул один из источников.

Главная задача - обеспечение легитимности

По информации РБК, в середине декабря в Подмосковье прошел семинар с участием руководства внутриполитического блока Кремля, части сотрудников трех кремлевских управлений, а также представителей "Единой России", на котором обсуждалась возможная стратегия действий на выборах 2024 года. Фамилия потенциального кандидата на мероприятии не звучала, но в рамках проведенного мозгового штурма в качестве главной задачи президентских выборов было названо обеспечение легитимности.

США могут не признать легитимность Путина

Ранее стало известно, что в Палату представителей Конгресса США внесен проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России после 2024 года. В документе указывается, что голосование по поправкам в Конституцию РФ, позволившим Путину "обнулить" свои президентские сроки и вновь претендовать на пост после 7 мая 2024 года, когда истекают его полномочия, не может считаться легитимным из-за многочисленных нарушений, включая массовые фальсификации, лишение оппозиции возможности публично выступить против обнуления, недопуск международных наблюдателей от ОБСЕ и Совета Европы. "Фиктивное голосование, замаскированное под референдум, смело все остатки легитимности Путина", - приводится в проекте резолюции оценка голосования по правкам в конституцию РФ, сделанная сенатором Джеймсем Ришем, который в 2020 году возглавлял комитета по международным отношениям Сената США.

Путин решение еще не принял

Сам Владимир Путин, получивший возможность баллотироваться на пост президента РФ еще как минимум два раза - в 2024 и в 2030 годах, благодаря принятым в 2020 году поправкам в конституцию, многократно публично заявлял, что еще не принял решения об участии в выборах в 2024 году. "В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду ли я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию", - заявил он, в частности 30 ноября 2021 года.

Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России после досрочного ухода в отставку Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года. В данный момент он занимает этот пост в четвертый раз, с перерывом в 2008 - 2012 гг., когда Путин сиполнял роль главы правительства РФ при президенте Дмитрии Медведеве.

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