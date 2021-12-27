Covid-19: тысячи жителей Бельгии вышли на протесты против закрытия театров

Тысячи жителей Бельгии вышли на улицы страны в знак протеста против ужесточения мер по борьбе с коронавирусом в области культуры. Как сообщили в воскресенье, 26 декабря, в полиции, в Брюсселе к акциям присоединились около 5000 человек.

Сотрудники Королевского оперного театра и других театральных учреждений в бельгийской столице призвали власти пересмотреть постановление об их временном закрытии в связи с распространением омикрон-варианта.

Многие захватили с собой плакаты, некоторые из лозунгов гласили: "Нет — этому идиотскому указу!" и "Нет культуры — нет будущего".

Премьер-министр Александер Де Кроо объявил 22 декабря, что кинотеатры, театры и концертные залы должны временно прекратить работу в Бельгии с 26 декабря. Кафе и рестораны смогут принимать клиентов до 23.00 по местному времени. Все массовые мероприятия в помещениях запрещены. В связи с распространением омикрон-варианта в стране опасаются новой волны пандемии.

Ряд театров и кинотеатров в Брюсселе, Намюре и Льеже проигнорировал новые правила



Между тем, по данным агентства Belga, акция протеста прошла также в Льеже на востоке страны, к ней присоединились сотни митингующих. Ряд театров и кинотеатров в Брюсселе, Намюре и Льеже проигнорировал новые правила и остался открытым 26 декабря. Критику протестующих вызвал, в частности, тот факт, что рождественские базары, несмотря на большой приток посетителей, власти решили не закрывать.

По данным портала Worldometer, с начала пандемии в стране инфицированы 2 038 111 человек, с Covid-19 скончались 28 149 человек. Как отметило агентство AP, число госпитализаций с коронавирусом в последние недели несколько снизилось, несмотря на распространение омикрон-мутации.

Демонстранты вступили в драку с полицией у здания Еврокомиссии



В середине декабря в Брюсселе около 8000 демонстрантов прошли маршем к зданию Еврокомиссии, где часть активистов, выступавших против ограничительных мер властей, вступила в драку с полицией.

Израиль 22 декабря внес Бельгию в список "красных стран", куда запрещены поездки без крайней необходимости.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!