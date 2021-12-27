"Надо забрать и Киев". Кадыров высказался за присоединение Украины к России

Украину следует присоединить к России, если президент страны Владимир Зеленский продолжит текущую политику. Об этом заявил на пресс-конференции глава Чечни Рамзан Кадыров. Трансляцию вел телеканал "Грозный".

"Если бы мне поручили, я давно решил бы этот вопрос. Или присоединил бы Чеченскую республику к Украине, или давно забрал бы, решил этот вопрос там. Но все-таки есть государственные нормативно-правовые договоренности, что не позволяют принимать такие решения", ― сказал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что, по его мнению, Украину должны присоединить к России, если Зеленский "и его команда так будут вести себя".

"Украинцы ― наш народ, это наша территория. Я и тогда говорил, после Крыма: надо забрать и Киев", ― сказал Кадыров.

"Если будет существовать Киев, для Запада будет место, чтобы ставить там своим военные базы и диктовать свои условия нашему государству. Я уверен, наш президент этого не позволит. А мы, пехота, готовы выехать и выполнить приказ, абсолютно без проблем", ― сказал глава Чечни.

В июне на прямой линии президент России Владимир Путин назвал русских и украинцев единым народом, а также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал страну под "полное внешнее управление".

Позже Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", в которой назвал Украину "детищем советской эпохи" и обвинил украинские власти в том, что они "пустили на ветер достижения многих поколений".

На пресс-конференции в декабре Путин заявил, что Украину создал Владимир Ленин при образовании Советского Союза.

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