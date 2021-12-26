COVID-19: во Франции число случаев заражения за сутки превысило 100 000

Во Франции, переживающей пятую волну пандемии, число новых выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки достигло 104 611.

Во Франции число новых выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки впервые превысило 100 000. Это следует из обнародованной в субботу, 25 декабря, официальной статистики.

За минувшие 24 часа количество заразившихся составило 104 611. Уже третий день подряд этот показатель достигает максимума.

Свыше 50 000 новых случаев за сутки впервые было зарегистрировано 4 декабря. За три недели это число увеличилось более чем в два раза.

На фоне стремительного распространения омикрон-варианта Франция переживает пятую волну пандемии.

Макрон назначил заседание национального антикризисного совета

Президент Эмманюэль Макрон в этой связи назначил на вторую половину дня 27 декабря заседание национального антикризисного совета по борьбе с пандемией. Позднее состоится внеочередная встреча кабинета министров, посвященная преобразованию "паспортов здоровья" в "паспорта вакцинации". Изменения должны сделать недостаточным в дальнейшем наличие отрицательного теста на коронавирус для участия в общественной жизни страны. Кроме того, власти не исключают введения дальнейших ограничений в связи с увеличением числа инфицированных.

По данным портала Worldometer, с начала пандемии в стране выявлены 9 088 371 заразившийся, с COVID-19 скончались 122 546 человек.

Ужесточен контроль для въезжающих из Великобритании

В середине декабря власти Франции заявили, что намерены усилить контроль для въезжающих в эту страну жителей Великобритании, где быстро распространяется новый омикрон-вариант. Так, срок действия тестов на антиген и ПЦР-тестов для прибывающих из Соединенного Королевства должен был быть сокращен с 48 часов до 24 часов. Кроме того, предполагалось уменьшить перечень оснований для въезда британцев во Францию.

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