"Джеймс Уэбб": запуск космического телескопа ознаменовал новую эру в изучении Вселенной

С космодрома Куру во Французской Гвиане запущена ракета с космическим телескопом "Джеймс Уэбб" на борту — беспрецедентный по своим масштабам проект, обошедшийся НАСА в 10 млрд долларов и опоздавший к расчетному запуску на полтора десятилетия.

Названный в честь главы НАСА 1960-х, исполинский аппарат, который нередко называют сменщиком "Хаббла", поможет ученым заглянуть на миллиарды лет в прошлое, увидеть Вселенную совсем юной и в подробностях рассмотреть, как из пыли Большого взрыва рождались самые первые звезды и галактики.

Here it is: humanity’s final look at @NASAWebb as it heads into deep space to answer our biggest questions. Alone in the vastness of space, Webb will soon begin an approximately two-week process to deploy its antennas, mirrors, and sunshield. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/DErMXJhNQd — NASA (@NASA) December 25, 2021

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Бесценные данные, по крупице собранные золотым зеркалом обсерватории, откроют нам тайны времени и пространства, расскажут об эволюции галактик — а возможно, и помогут отыскать человечеству новый дом.

За первый же год стоимость работы выросла вдвое, до 1 млрд. За следующие четыре года — еще в 2,5 раза.

В 2010 году, когда на телескоп было потрачено уже 5 млрд (то есть в 10 раз больше запланированного), а запуск многострадальной обсерватории все откладывался (на тот момент речь шла о 2015-м), судьба "Джеймса Уэбба" повисла на волоске.

Каждая новая отсрочка увеличивала и без того астрономические расходы, а это не добавляло проекту симпатий. Стали поговаривать, что долгострой слишком затянулся, превратив телескоп в "чемодан без ручки" — тот, что и нести неудобно, и бросить жалко.

Масла в огонь подливал тот факт, что разразившийся незадолго до того глобальный финансовый кризис не обошел стороной и НАСА. Денег едва хватало даже на самые важные проекты — так что, пока бюджет "Джеймса Уэбба" продолжал расти как на дрожжах, большинство других космических программ пришлось отложить до лучших времен, а некоторые и вовсе зарезать на корню.

Чтобы разобраться в причинах катастрофического перерасхода, сенат США провел независимое расследование. По его итогам в журнале Nature была опубликована статья, озаглавленная (ни много ни мало) "Телескоп, который сожрал астрономию". Там говорилось, что в целях экономии средств власти рассматривают все варианты: "в том числе возможный отказ от [установки на телескоп] каких-то приборов и другие способы сокращения расходов".

Не имея возможности свернуть излишне амбициозный проект самостоятельно, законодатели придумали сократить годовой бюджет НАСА ровно на ту сумму, которую планировалось потратить на "Джеймса Уэбба". Однако, к огромному удивлению обитателей Капитолийского холма, на защиту "телескопа, сожравшего астрономию", поднялась едва ли не вся мировая научная общественность.

Американское астрономическое общество выступило с резким заявлением, назвав обсерваторию "краеугольным камнем космической астрономии США на ближайшие два десятилетия" и заверив, что "какие бы выгоды для бюджета ни принесло в краткосрочной перспективе закрытие JWST, нанесенный [этим решением] ущерб будет просто несопоставим по масштабам".

Ученых поддержали несколько влиятельных международных изданий, которые раструбили историю по всему миру — и в результате обсерваторию удалось отстоять.

За прошедшие с тех пор 10 лет запуск успели перенести еще четыре раза. В итоге "Джеймс Уэбб" обошелся НАСА в поистине астрономические 10 млрд долларов, превысив расчетную стоимость проекта в 20 раз.

И все же эксперты, как и прежде, в один голос уверяют, что колоссальные затраты на строительство телескопа полностью оправданы. Ведь для мирового научного сообщества собранные им данные будут абсолютно бесценны.

Отразившись в золотом зеркале "Джеймса Уэбба", Вселенная предстанет перед нами в новом свете. В самом прямом смысле слова.

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