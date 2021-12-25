В России заблокирован сайт правозащитного проекта "ОВД-Инфо"

Решение о блокировке сайта принял суд в Московской области. Роскомнадзор также требует от администраций социальных сетей удалить аккаунты организации.

Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт правозащитного медиапроекта "ОВД-Инфо", посвященного политическим преследованиям в России, сообщил правозащитный ресурс в своем Telegram-канале в субботу, 25 декабря. В сообщении отмечается, что уведомления от РКН пока не получено и причины блокировки "ОВД-Инфо" неизвестны. Решение о блокировке принял Луховицкий суд Московской области.

В "ОВД-Инфо" сообщили, что 13 декабря на электронную почту организации пришло письмо с требованием явиться в Луховицкую прокуратуру в 10 утра следующего дня. "14 декабря наш адвокат явилась в прокуратуру, однако ей не объяснили суть претензий, 15 декабря материалы передали в суд, не сообщив об этом нам, 20 декабря суд вынес решение о блокировке", - говорится в выложенном в Telegram посте.

Роскомнадзор - о причине блокировки "ОВД-Инфо"

В Роскомнадзоре агентству "Интерфакс" подтвердили, что доступ к ресурсу на территории страны ограничен, так как на основании решения Луховицкого районного суда Московской области ресурс внесен в реестр запрещенной в РФ информации.

"Согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация медиапроекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации. С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ", - заявили в РКН.

В пресс-службе ведомства также сообщили о том, что Роскомнадзор требует от администраций социальных сетей удалить аккаунты организации.

Внесение "ОВД-Инфо" в реестр "иноагентов"

В конце сентября Минюст РФ внес "ОВД-Инфо" в реестр "незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента". Правозащитный медиапроект заявил, что "это акт политического давления, который произошел на фоне большой общественной кампании за отмену законодательства об "иноагентах", запущенной "ОВД-Инфо" и более чем 150 СМИ, общественными и благотворительными организациями".

Луховицкий суд посчитал, что публикация актуальных новостей о задержаниях на митингах и информации о правовой помощи по уголовным и административным делам доказывает, что "ОВД-Инфо" занимается "политической деятельностью". В мотивировочной части судебного решения говорится, что прокуратура дважды отправила в Минюст России данные о том, что "ОВД-Инфо" получает финансирование через правозащитный центр "Мемориал", признанный в России "иноагентом".

Суд счел доказанным оба условия, необходимые для внесения "ОВД-Инфо" в реестр "иноагентов".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!