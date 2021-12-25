В Германии критикуют стратегию по борьбе с коронавирусом

Немецкий союз городов и общин призвал бундестаг вновь ввести в ФРГ режим эпидемии национального значения. Глава союза Ландсберг подчеркнул, что на Германию надвигается волна заражений омикрон-вариантом коронавируса.

Немецкий союз городов и общин резко раскритиковал стратегию федерального центра и земель по борьбе с коронавирусом. "У нас по-прежнему слишком предпочитают движение вслед. Все знают, что надвигается волна омикрона, поэтому без долгосрочного планирования не обойтись. Позитивное отношение населения тоже усилится, если решения будут приниматься не только от одной федерально-земельной конференции к другой", - заявил глава союза Герд Ландсберг (Gerd Landsberg) в интервью изданиям группы Funke, обнародованном в субботу, 25 декабря.

Ландсберг призвал бундестаг вновь ввести в Германии режим эпидемии национального значения. "Никто не желает локдауна, но в зависимости от ситуации его, возможно, придется вводить в срочном порядке. Поэтому политики должны держать такую опцию открытой, чтобы иметь возможность быстро реагировать", - указал он.

Готовиться к обязательной вакцинации

Одновременно Герд Ландсберг призвал готовиться к возможному введению обязательной вакцинации населения. По его словам, это возможно лишь при создании единой базы вакцинированных. Ландсберг напомнил, что другие страны уже располагают такой системой, поэтому в Германии "нужно приступать к конкретной подготовке", указал он.

"Необходимо быстро прояснить, как можно создать такую базу в цифровом формате, без бюрократии и с соблюдением законодательства о защите данных", - подчеркнул глава Немецкого союза городов и общин.

Снижение заражаемости

Между тем заражаемость коронавирусом в ФРГ продолжает снижаться. Семидневный коэффициент заражаемости за минувшие сутки снизился с 265,8 до 242,2 случая на сто тысяч населения, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI) утром 25 декабря. Неделю тому назад этот показатель составлял в Германии 321,8 на сто тысяч населения. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 22 214 новых случаев коронавирусной инфекции.

В целом за все время пандемии в Германии коронавирусом заразился уже 6 981 281 человек, количество летальных исходов за сутки увеличилось на 157 и достигло 110 276.

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