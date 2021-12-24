Оренбургского священника приговорили к 21 году за насилие над приемными детьми

Суд в Оренбургской области приговорил к 21 году лишения свободы бывшего настоятеля Саракташской обители Николая Стремского. Его признали виновным в изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против взятых на воспитание детей.

Стремский будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщается на сайте суда. Ему также запретили 20 лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, и лишили государственной награды - ордена "Родительская слава".

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал со священнослужителя 6 млн рублей.

Стремского признали виновным в том, что он несколько раз совершил в отношении шести опекаемых и удочеренных им детей развратные действия, а также изнасиловал одну из дочерей.

Потерпевшими по делу признаны семь несовершеннолетних детей, находившихся под опекой или удочеренных священнослужителем. Всего у него на попечении было около 70 детей.

Сам священник не признал вину и говорил, что "дети все выдумали". Некоторые воспитанники Стремского также не поверили в то, в чем обвинили священника, писали "Открытые медиа".

Николая Стремского арестовали в сентябре 2019 года. После предъявления обвинения его освободили от обязанностей опекуна, а также запретили в священнослужении.

Кроме священника, были арестованы удочеренная им Елена Стремская и ее супруг Виктор Щербаков. Им дали условные сроки по обвинению в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних. По версии следствия, супруги, применяя насилие, заперли трех детей в гараже, где удерживали на протяжении продолжительного времени.

Стремский был руководителем православной организации Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия в поселке Саракташ, а также директором частной православной гимназии имени Сергия Радонежского, председателем НКО "Дом милосердия".

Он считался главой самой многодетной российской семьи, был награжден международной премией "Золотое сердце", среди учредителей которой были Красный крест и правительство России.

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