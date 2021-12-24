Google впервые получил оборотный штраф в России на 7,2 млрд рублей

Мировой суд в Москве признал компанию Google виновной в повторном отказе удалить запрещенную информацию и впервые в России назначил международному IT-гиганту оборотный штраф в размере более чем 7,2 млрд рублей. Этого требовал Роскомнадзор, ранее выписывавший обычные штрафы Google, Facebook и другим компаниям.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей 00 копеек", - сообщает телеграм-канал московских судов. Это примерно 98 млн долларов.

Источник агентства Интерфакс пояснил, что сумма штрафа была рассчитана судьей, исходя из представленных суду Роскомнадзором данных о размере годовой выручки Google.

Суд начал штрафовать западные соцсети за неудаление запрещенной в России информации только в этом году. Административный кодекс был дополнен статьей 13.41 в конце прошлого года. Протоколы в суд направляет Роскомнадзор, если соцсети игнорируют требования регулятора и не блокируют публикации, на который указывают власти.

Сначала суды штрафуют соцсети на относительно небольшие для них суммы, но если нарушения, по мнению Роскомнадзора и судов, продолжаются, а сети не удаляют "запрещенный контент", то суд назначает уже оборотный штраф - это определенный процент от выручки компаний, такой штраф в разы выше.

До 10% оборота

Протоколы в отношении Google и Facebook (теперь компания называется Meta) за повторное неудаление запрещенных публикаций в начале октября в суд направил Роскомнадзор. Против компаний впервые применили ч.5 ст.13.41 Кодекса об административных нарушений РФ о повторном нарушении.

Оборотный штраф может достигать 10% годовой выручки компаний в России. Точный размер в итоге определил суд. "Вольница с распространением деструктивного контента в сети закончилась", - отреагировала на решение суда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Мировой суд в пятницу также рассматривает аналогичный иск в отношении компании Meta (экс-Facebook). Компания выполнила требования Роскомнадзора до составления протокола, однако в ведомстве заявили, что сделано это было поздно. Компания была обязана удалить публикации в течение суток после первого уведомления, считают в Роскомнадзоре.

За что штрафуют

В Роскомнадзоре называют наиболее вредными и опасными посты с детской порнографией, призывами к самоубийствам, пропагандой наркотиков, а также экстремистские материалы или посты, оскорбляющие власть.

Однако, как выяснила Би-би-си, в этом году большая часть претензий у Роскомнадзора касалась постов об акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального, вернувшегося с лечения из Германии и отправленного отбывать срок в колонию.

За год западные соцсети оштрафовали более чем на 150 млн рублей.

Всего на момент составления протокола в отношении Facebook неудаленными оставались 1043 материала в "Фейсбуке", 973 - в "Инстаграме", 2,4 тысячи - в YouTube, рассказывали в Роскомнадзоре.

Оборотный штраф для Facebook Роскомнадзор требовал назначить за повторное неудаление девяти ссылок. Что это за материалы, неизвестно.

Компании будут платить?

Meta (Facebook) не раскрывает своей выручки в России, у компании нет представительства и офисов в России. Мизулина говорила "Ведомостям", что за прошлый год выручка Facebook в России составила, по ее данным, примерно 39 млрд рублей.

Она предлагала выплаченные иностранными компаниями штрафы направлять на "социалку". "Нужно как-то восполнять моральный и психологический урон, созданный руками этих компаний", - писала она в своем телеграм-канале.

Аналитик "Финама" Леонид Делицын оценивал выручку Facebook гораздо скромнее - в пределах 12 млрд рублей.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов говорил "Коммерсанту", что российская выручка зарубежных компаний определяется Федеральной антимонопольной службой и судом. "Не у всех соцсетей есть выручка ощутимая. У Twitter, например, она невелика", - отмечал он.

У Google юридическое лицо в России есть, но оно не является официальным представительством. Оборот ООО "Гугл" в 2020 году составил более 1 млрд долларов, следует из базы данных СПАРК. Мизулина оценивала российскую выручку Google в 2020 году в 220 млрд рублей.

"Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги", - сказали в пресс-службе Google, комментируя новый штраф.

В случае отказа компаний выплачивать оборотные штрафы приставам будет сложно их взыскать (арестовать счета, имущество или привлечь сотрудников к ответственности), так как официальных представительств у компаний в России нет.

Московский суд при этом в другом споре с участием ООО "Гугл" обращал внимание на то, что компания на сайте корпорации названа офисом Google в России. А это значит, что она является представительством Google LLC, решил суд.

Старший партнер проекта "Сетевые свободы" Станислав Селезнев не согласен с такой логикой. Представительством не может быть самостоятельное юрлицо, объясняет Селезнев. То, что Google LLC является учредителем российского юрлица ООО "Гугл", не делает это ООО филиалом или представительством Google LLC.

По мнению эксперта, ситуация, при которой у российских властей не оказалось рычагов давления на зарубежные IT-компании, стала триггером к принятию закона об их "приземлении". В 2022 году иностранные компании обяжут создать полноценные представительства в России. За невыполнение этого требования власти грозят компаниям запретом на получение денег от рекламы в России и блокировками сервисов.

Экономическое воздействие называл приоритетным способом давления на зарубежные компании и министр цифрового развития Максут Шадаев, а блокировку ресурсов - крайней мерой.

Могут ли "Фейсбук" и Google заблокировать в России?

Эксперты не прогнозируют моментальную блокировку "Фейсбука" в случае отказа компании платить штраф. Однако оснований для блокировки у властей с точки зрения российского закона более чем достаточно, говорил Би-би-си ведущий юрист проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян.

"Правовые инструменты уже созданы. Блокировки работают более эффективно. Дело за политической волей. Мы не знаем, как поведут себя органы власти. Естественно, эти решения принимает не Роскомнадзор, а администрация президента. Все идет поэтапно. За один день заблокировать всех российские власти не могут", - считает Дарбинян.

Facebook действительно могли заблокировать уже давно - например, за отказ переносить данные о российских пользователях в Россию. Это требование предусмотрено с 2015 года "антитеррористическим пакетом" законов депутата Ирины Яровой.

Роскомнадзор потребовал от Facebook перенести серверы в Россию еще в 2016 году.

За отказ перенести серверы с данными в Россию в 2016 году решением Таганского суда Москвы заблокировали рекрутинговую соцсеть LinkedIn.

Facebook уже и угрожали блокировкой, и штрафовали, но до ограничения доступа к соцсети пока не дошло. В 2019 году создатель Facebook Марк Цукерберг пояснял, что компания не будет переносить данные в страны, где нарушаются права человека.

Сдерживающими факторами для властей являются скорее экономические последствия блокировки западных соцсетей, считает Дарбинян. "Фейсбук" и YouTube - крупнейшие рекламные площадки.

Причиной, сдерживающей власти от блокировки, может быть и возможная резкая радикализация части населения, которые останутся без доступа к популярным соцсетям, предполагает Дарбинян.

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