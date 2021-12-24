В Беларуси задержан журналист "Радио Свобода" Груздилович

Корреспондент белорусской редакции РСЕ/РС был задержан в Минске неизвестными в масках. Журналист проходит по уголовному делу о грубом нарушении общественного порядка.

В столице Беларуси Минске неизвестные в масках задержали журналиста белорусской редакции "Радио Свобода" Олега Груздиловича, сообщил основанный американской медиакомпанией "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" телеканал "Настоящее время" в пятницу, 23 декабря.

По словам супруги задержанного журналиста Марианны Груздилович, силовики в масках пришли к ним домой и выломали двери. Груздилович, более 20 лет работавший корреспондентом "Радио Свобода", проходит подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (статья 342 УК). По этой статье ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Уже не первое задержание белорусского журналиста

Как сообщила Марианна Груздилович, ее супруга задержали, когда ее не было дома. Вернувшись в квартиру, она обнаружила на выходе пакет со средствами личной гигиены, которые либо не разрешили взять Груздиловичу, либо он их забыл во время задержания. Из квартиры исчез ноутбук и телефон журналиста. На связь Олег Груздилович не выходит.

Правоохранительные органы Беларуси уже не раз задерживали Олега Груздиловича. Журналиста обвиняли, в частности, в нарушении порядка проведения массовых мероприятий, когда он работал на митингах протеста против официальных результатов президентских выборов 2020 года.

23 декабря МВД Беларуси признало "Радио Свобода" экстремистским формированием. Ранее в начале декабря суд в Минске признал экстремистскими аккаунты белорусской службы РС в социальных сетях. Президент РСЕ/РС Джейми Флай тогда заявил, что РС "категорически отвергает этот нелепый ярлык". В его заявлении отмечалось, что редакция стремится и дальше предоставлять объективные новости и информацию белорусскому народу.

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