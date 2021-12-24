Конфликт с Западом - "красная нить" пресс-конференции Путина

Какой бы темы ни касался российский президент на традиционной большой пресс-конференции 2021 года, он часто переходил на обвинения в адрес западных стран.

Фактически главной темой большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, прошедшей 23 декабря, стали кризисные отношения России с Западом, в частности - вокруг ситуации в Украине. Неоднократно возвращаясь к этой теме в ходе почти четырехчасовой встречи с журналистами, глава государства обрушился на западные страны с обвинениями и во лжи, и в нарушении обещаний, возложив на них и власти в Киеве вину за создание напряженности возле границы с Украиной.

На пресс-конференции Путин сравнил Крым и Техас

На вопрос журналистки британского телеканала Sky News о гарантиях ненападения на Украину, Путин ответил, что действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России - сегодня и на историческую перспективу" и что именно Запад должен немедленно предоставить Москве гарантии безопасности, а не требовать их от нее. "Мы дали понять, что дальнейшее расширение НАТО на восток неприемлемо. Это не мы пришли с ракетами к Штатам. Это они ставят ракеты на пороге нашего дома", - заявил Путин.

Как бы отвечая американским и европейским политикам, добивающимся отвода российских войск от границы с Украиной в качестве одной из предпосылок для переговоров о безопасности, Путин припомнил расширение НАТО на восток: "Ни одного дюйма на восток - сказали нам в 90-е годы, ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО! И сейчас в Румынии и в Польше появляются соответствующие (ударные. - Ред.) системы".

Как и очень часто в своих выступлениях российский президент и на этот раз, говоря об актуальных вопросах, вспоминал о событиях более чем столетней давности. Так, проводя параллель с аннексией Крыма, он напомнил, что Калифорния и Техас когда-то принадлежали не Соединенным Штатам: "Никто сейчас об этом не вспоминает, как про Крым".

Саму же силовую операцию по включению полуострова в состав России Путин объяснил тем, что Москву фактически вынудили к этому: "Как мы могли отказать Севастополю и Крыму…? Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе".

"Газ поставляется из Германии реверсом Украине"

Опять-таки ложью Запада Путин называет и обвинения в адрес "Газпрома" в том, что он, ограничивая поставки газа европейским партнерам, добился дефицита газа в Европе и рекордного роста цен.

Глава Кремля заявил, что российский газовый монополист не только выполняет поставки своим клиентам по действующим контрактам, но даже увеличил его подачу, в частности, в Германию и Италию. "Врут все время, тень на плетень наводят", - настаивает президент РФ, обвиняя в росте цен на спотовых рынках европейцев.

По его словам, "Газпром" на этой неделе не бронирует транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" из-за отсутствия заявок на покупку со стороны европейских покупателей, в то время как газ по нему сейчас качается реверсом в Польшу из Германии, которая, закупив голубое топливо по низким долгосрочным ценам, теперь перепродает его с прибылью. А дальше, по версии Путина, газ, вероятно, направляется Украине.

Между тем агентство Reuters объясняет реверс из ФРГ в Польшу совсем иначе: по его данным, газ, поставляемый по трубопроводу "Ямал-Европа" через польскую территорию, получают и потребители в Польше, которые покупают его у "Газпрома" через немецких посредников. Поэтому если сырье из России по каким-то причинам не поступает по трубе, немецкие фирмы должны поставлять его потребителям в Польше из собственных запасов.

Еще в середине декабря немецкий журнал Der Spiegel писал, что, несмотря на обещание "Газпрома" увеличить поставки газа, запасы в принадлежащем ему газохранилище в Германии стали меньше, чем в начале ноября. Хранилище дочерней газпромовской фирмы Astora тогда было заполнено лишь примерно на 18 процентов, при том что месяцем ранее - на 22 процента.

В итоге 21 декабря спотовые цены на природный газ в Европе достигли исторического максимума, впервые превысив отметку 2000 долларов (1770 евро) за тысячу кубометров. Многие связывают это с тем, что "Газпром" прекратил прокачку газа по газопроводу "Ямал-Европа".

Фамилия Навального по традиции не упоминается

Очередная порция нападок Путина на европейцев была связана с вопросом об отравлении Алексея Навального. Президент, вновь не упомянув фамилии оппозиционера и назвав его "человеком, которого якобы отравили", уже не в первый раз выступил с утверждением, что российской стороне якобы не предоставляют подтверждения факта преступления. "Дайте нам хотя бы основание для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль. Молчание. Так что про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить", - сказал Путин корреспонденту британской медиакомпании BBC.

Между тем в германском Минюсте уже неоднократно заявляли, что на все правовые запросы России по делу Навального были даны ответы, в частности, берлинская прокуратура передала протоколы его допроса. "Все необходимые данные для начала уголовного производства, такие как пробы крови, ткани и одежды Навального, находятся в распоряжении России", - заявил в начале 2021 года представитель министерства.

ме того, ответы на вопросы России относительно отравления Навального "Новичком" четыре европейские страны - Великобритания, Франция, ФРГ и Швеция - в октябре направили в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), членом которой является и Российская Федерация. Но в России расследование отравления Алексея Навального так фактически и не началось.

Путин не намерен преследовать за отказ от вакцинации

Довольно большой блок вопросов на ежегодной пресс-конференции главы российского государства был связан с пандемией коронавируса. Сетуя, что соотечественники не очень активно готовы прививаться (59,4 процента граждан России, по его данным, переболели или привились), Путин отметил также, что такая же проблема наблюдается и в других странах, в частности он указал на "низкий уровень" вакцинации в ФРГ. (По официальным данным, в Германии полностью вакцинированы 70,7 процента населения.)

Путин выступил против мер преследования за отказ вакцинироваться, пояснив, что "сила действия всегда равна силе противодействия". Он подверг критике тех, кто, по его выражению, "довели до распада" Советский Союз, а теперь, "чтобы повысить свой рейтинг", борются против вакцинации: "В советское время никто не спрашивал: шлеп-шлеп-шлеп - всё, пошли".

В целом же, по оценке Владимира Путина, Россия справилась с кризисом, связанным с пандемией, лучше многих развитых стран, начав экономическое восстановление опережающими темпами. По его словам, спад российской экономики из-за ковида составил три процента, что "гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира". "И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны", - подчеркнул президент, предрекая рост ВВП в 2021 году на уровне 4,5 процента.

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