Путин об отравлении Навального: "Перевернем страницу"

Отвечая на вопрос об отравлении Навального, Путин во время ежегодной пресс-конференции вновь обрушился с обвинениями в адрес "европейских коллег".

"Перевернуть страницу" предложил президент России, отвечая во время большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, на вопрос об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Владимир Путин в очередной раз заявил о том, что европейцы якобы не предоставляют российской стороне подтверждения факта преступления. При этом он вновь ни разу не назвал Навального по фамилии.

"Дайте нам хотя бы основание для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль. Молчание. Так что про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить", - заявил Путин корреспонденту британской медиакомпании BBC, задавшему этот вопрос.

Россия получила ответ на свои запросы

Между тем представители министерства юстиции Германии неоднократно заявляли, что ответили России на все правовые запросы по делу Навального и, в частности, передали протоколы допроса политика прокуратурой Берлина.

"Все необходимые данные для начала уголовного производства, такие как пробы крови, ткани и одежды Навального, находятся в распоряжении России", - заявил, в частности, представитель министерства в январе 2021 года. В России, однако, расследование отравления Навального так фактически и не началось.

Отравление Алексея Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, который выполнял рейс Томск-Москва. После срочной посадки в Омске Навальный был госпитализирован, а через два дня доставлен в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме он находился 19 суток.

Эксперты спецлаборатории бундесвера, которые по просьбе клиники исследовали пробы, взятые у политика, обнаружили в них следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". К такому же выводу независимо друг от друга пришли специалисты Швеции, Франции и ОЗХО. Москва отвергает обвинения в причастности к покушению.

В середине января 2021 года, пройдя курс реабилитации, Навальный вернулся на родину, где сразу же был задержан. Политика обвинили в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше" и арестовали до 15 февраля. 23 и 31 января по всей России прошли волны массовых протестов в его поддержку.

2 февраля суд в Москве отправил Навального на 2 года и 8 месяцев в колонию, признав виновным в "нарушении обязательств по условному наказанию" по делу "Ив Роше". 20 февраля Навального признали еще и виновным в клевете по "ветеранскому делу", оштрафовав на 850 тысяч рублей. 25 февраля Навальный был этапирован в колонию.

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