Борис Грызлов станет послом России в Беларуси

Новым послом России в Беларуси станет Борис Грызлов, который представлял Россию на переговорах по Донбассу, сообщают СМИ. Последние 20 лет Грызлов занимал различные посты во власти - главы МВД, спикера Госдумы, одного из функционеров "Единой России" и представителя Москвы в контактной группе по ситуации на востоке Украины.

Первым о готовящемся назначении сообщило издание Znak.com со ссылкой на источник в Госдуме, которую в 2003-2011 годы возглавлял Грызлов. По его данным, кандидатуру нового посла в среду одобрил думский комитет по делам СНГ, в сферу ответственности которого входят такие назначения. Нынешний посол Евгений Лукьянов будет отозван, утверждает издание.

Выдвижение 71-летнего Грызлова на пост посла в Минске подтвердил РИА Новости зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин. Об этом же говорили источники изданий "Коммерсант" и РБК, а также агентств Интерфакс и ТАСС.

По данным источника Интерфакса, к своим новым обязанностям тот сможет приступить еще до Нового года.

Источники СМИ напомнили, что утверждает кандидатуру посла президент.

20 лет Грызлова

Грызлов - полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине с 2015 года. Заседания этой группы проходят регулярно после того, как в 2014 году начались боевые действия в Донбассе, в участии в которых Киев обвиняет Россию.

Грызлов в свою очередь регулярно обвиняет украинские власти в нежелании выполнять минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины. В ноябре он утверждал, что Киев демонстрирует "явную и полную деградацию" своей политической позиции по поводу конфликта в Донбассе.

В этом году Грызлов также был переизбран на пост председателя высшего совета "Единой России", который он занимает с 2002 года.

Источник Znak.com в Госдуме назвал Грызлова политическим тяжеловесом и "человеком с репутацией", которому доверяет президент России Владимир Путин. По его словам, назначение послом в Минск должно будет продемонстрировать "важность сотрудничества" между Россией и Беларусью, а также свидетельствовать "о еще большем сближении наших стран".

По данным "Коммерсанта", "по крайней мере в первое время" Грызлов будет совмещать работу в трехсторонней контактной группе по Украине с обязанностями посла в Беларуси.

В марте этого года президент Беларуси Александр Лукашенко, возглавляющий государственный совет союзного государства России и Беларуси, объявил о назначении бывшего российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева госсекретарем этого объединения. На смену Мезенцеву пришел Лукьянов.

До того как стать спикером Госдумы, Грызлов в 2001-2003 годы был министром внутренних дел России.

Федеральная часть списка кандидатов от "Единой России" в Госдуму состояла из Грызлова, Сергея Шойгу и Юрия Лужкова. Таким образом, он занимал различные должности в российском руководстве примерно столько же, сколько Владимир Путин, заступивший на пост президента в 2000 году.

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